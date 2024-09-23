屏東縣監視系統建置不佳！具車牌辨識功能監視器布建率不到二成

屏東縣境內沒有科技執法，辨別假車牌多數還得靠眼力。（屏東監理站提供）

2024/09/23 16:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣審計室今天在屏東縣議會年度報告指出，屏東縣監視系統具車牌辨識功能攝影機布建率未及2成，運用破獲刑事案件偏低，要求檢討改善；縣議員陳揚表示，在假車牌嚴重氾濫的現在，屏東的監視系統「太落漆」，警方應該要加油；縣府則表明將會檢討改進。

屏東縣審計室表示，屏東縣錄影監視系統妥善率自108年之96.50%降至112年度之87.39 % ，具車牌辨識功能攝影監視系統破獲刑事案件比率為12.88 %、11.33 %及13.79 % ，低於全國平均值21.25 %、23.02 %及23.56 % ；對於各鄉鎮市公所執行錄影監視系統管理維護作業之管制，未能掌握其使用狀態，且管理規範未適時更新引據之法令規定等情事，均有待檢討改善。

縣議員曾義雄指出，屏東縣去年編列的交通預算為4億8千萬元，超收了1億2千萬元，依規定應該編列12%的金額用來改善交通，但縣府卻沒有編列，應該檢討及改善。

縣議員陳揚認為，現在假車牌的情況嚴重氾濫，屏東縣的車牌辨識監視系統卻不到2成，顯示問題嚴重，為了避免縣民被冒用車牌，他將要求縣府應該將超收的交通罰鍰收入拿來建置更完整的車牌辨識系統及簡訊即時通報系統，並且改善刑事案件處理，讓竊盜及肇事逃逸等案件能夠掌握及破獲。

假車牌情況氾濫，監視系統需要能夠辨識假車牌。（屏東監理站提供）

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