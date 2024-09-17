慶土地公生日 大埔福德祠搏杯拿金元寶 已有2人獲得

慶祝土地公生日，信徒參加大埔福德祠搏杯拿金元寶活動。（記者葉永騫攝）

2024/09/17 14:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市北極殿─大埔福德祠慶祝土地公生日舉辦搏杯活動，只要擲筊8聖筊就能將一錢、價值一萬多元的金元寶帶回家，已有2人成功搏得金元寶，這項活動到今晚9點止，不少信徒在向土地公祝壽後也試試手氣來參加，場面熱鬧。

屏東市北極殿─大埔福德祠祕書長陳哲蕙表示，搏杯拿金元寶活動這是該廟第一次辦理這項活動，特別選在土地公生日前，從9月10日開始到17日土地公生日當天截止，共計8天，已有數百位的信徒來參加，參加者要繳交300元的香油錢報名，廟方則會贈予福德正神福平安金箔錢母，而擲筊只要8聖筊就能獲得金元寶，擲出笑杯只有一次的機會可以繼續，今天正好是土地公生日，許多信徒都來廟裡祝壽，不少父母親也帶著孩子來拜拜，順道也來參加擲筊活動試試手氣，由於擲筊時落在鑼上會發生巨響，也帶動了現場的氣氛，相當的熱鬧。

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陳哲蕙指出，大埔福德祠的歷史悠久，信徒眾多，這次的搏杯活動已有2名信徒擲出8聖筊，也有不少信徒擲出7聖筊，相當的可惜，活動到今晚9點，信徒要抱握時間。

大埔福德祠提供的一錢金元寶。（記者葉永騫攝）

媽媽帶著小孩來參加大埔福德祠搏杯拿金元寶活動。（記者葉永騫攝）

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