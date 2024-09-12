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屏東潮州高中爆暑輔導師費爭議 校方強調純屬誤解

國立潮州高中。（記者蔡宗憲攝）

國立潮州高中。（記者蔡宗憲攝）

2024/09/12 19:45

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屏東潮州高中爆爭議 全教產：強迫導師交還暑期加給700元

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全國教育產業總工會今早指出，國立潮州高中強迫教師要繳回暑期導師加給700元，若不交付就須整個暑假都請假，引發爭議。潮州高中強調，「不繳費就要請假」，純屬誤解，後續都已經陸續支付。

校方解釋，今年暑期輔導課程自7月15日到8月9日止，為期4週，學校一個年級有14班，往年暑期輔導都是全年級上課，但是今年上課學生沒有那麼多，因此由各班有意願上課的學生混合編成4個暑期輔導班，學務處協調出4位代理導師支援經營班級、回報學生安全、與家長溝通回報等業務，每人有3000元津貼。

由於無代理機制可供4位代理導師費用，因此學務處與年級導師之間協調，以權宜方式讓代理導師領有3000元暑期導師費，許多導師也認同，要給暑期辛苦帶班的代理導師津貼，並拿出700元。

後因發現暑期輔導導師費用，現今尚未有明確法規可遵循，學校尚在研議討論，解決暑期輔導代理導師費用問題，最後在9月13日行政會報時決議，暑期代理導師費用由學校家長會支出，4人共支出1萬2000元，已於8月暑期輔導課程結束時先行支給代理導師。

但校方也認為造成同仁與偏頗認知，深感抱歉遺憾，未來將以合法合理方式研擬處理暑期代理導師費用，為造成外界誤解，學校深感抱歉，並力圖改進。

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