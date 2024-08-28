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    首頁　>　屏東縣

    墾丁沙灘車騎出「黃土拉鍊」業者判無罪 墾管處：不會停止取締

    墾丁沙灘車騎出「黃土拉鍊」景觀。（資料照，墾管處提供）

    墾丁沙灘車騎出「黃土拉鍊」景觀。（資料照，墾管處提供）

    2024/08/28 08:15

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園境內3、4年前興起違法沙灘車活動，其中水蛙崛社區的大片綠草地，一度出現不少被沙灘車騎出的「黃土拉鍊」，地貌遭嚴重破壞，墾管處除開罰還以「破壞程度嚴重」送辦，雖法院認為舉證不足無罪，但墾管處強調取締工作不會停止。

    檢方起訴主張林姓等4人經營沙灘車，在墾丁國家公園特別景觀保護區內龍磐公園、水蛙窟草原經營沙灘車，並招攬遊客夜賞梅花鹿、觀星，次數多達2688次，並涉破壞木柵欄，屏檢依違反國家公園法、妨害公務等罪起訴，並向法官建議從重量刑，屏東地院審理後，認為檢方的舉證不足，4人無罪，全案可上訴。

    2020年當時透過空拍及環境紀錄畫面，看得到水蛙崛社區的大片綠草地，出現不少被沙灘車騎出「黃土拉鍊」，地貌遭嚴重破壞。墾管處發現，該土地因長時間行駛壓輾，地面植被遭破壞失去保護，深溝受雨水、表面受強風影響，產生沖蝕。龍磐草原為長年風吹砂堆積地層，因地表植被遭輾壓死亡後缺乏保護。復因沙灘車駕駛任意變化路線，數次壓輾即擴增裸露面積，土壤沖蝕擴大，且屢經勸導不停止，違法情節重大，致生特別景觀區地貌嚴重損害。

    不過，屏東地院審理認為，不論依個別或加總的次數，尚不足以證明已達到「情節重大致生嚴重損害」程度，林姓父子各3次、龔、尤男各1次。若單純以次數，尚難認達情節重大。

    近期因管理飽受抨擊的墾管處則強調，法院仍認定有違國家公園法第13條第7款（將車輛開進規定以外之地區）、第8款（其他經國家公園主管機關禁止之行為），應依同法第26條規定，受行政罰之制裁。未來將依墾丁國家公園區內之禁止事項「六、禁止從事沙灘車、滑沙、陸上風帆等遊憩活動。」針對從事沙灘車「遊客」每次每人罰款3000元，並與保七總隊第八大隊加強取締。

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