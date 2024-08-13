屏東崁頂鄉代王國鑑遭提罷免 9鄉代、6村長連署「反惡罷」

崁頂鄉代會9名代表，包括主席楊芷瑜（前中）及8名村長中的6人，皆具名連署力挺王國鑑（前左三）。（讀者提供）

2024/08/13 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉納骨塔爭議延燒，繼鄉長廖國富罷免連署提議第1階段後，鄉代表王國鑑也遭提議罷免，不過崁頂鄉代會其餘10名代表中，有9名力挺同僚，8個村落更有6個村的村長，簽名連署力挺王國鑑。

崁頂鄉8個村人口共約1.5萬人，共選出11席鄉代表，鄉公所制訂「公墓暨納骨堂使用管理自治條例」後，原定要回饋所在地後壁厝居民，但去年9月營運後，至今已近1年鄉親仍分毫未得。鄉親不滿鄉公所牛步，且未回應今年到底要不要發放，因此今年7月19日由罷免鄉長廖國富提案領銜人吳文源，送交提議人名冊至屏縣選委會提案罷免，成為屏東首件鄉長遭提罷免案。

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令人玩味的是，在代表會質詢此案的王國鑑，也在8月1日遭到鄭姓領銜人提案罷免，崁頂的納骨塔案外案，自此白熱化。

不過，鄭姓提案人在理由書中稱，王國鑑「經常使用暴力及恐嚇言論」，引發王國鑑不滿，他直言「鄉代監督鄉政天經地義」，鄉公所還有納骨塔追加1200萬元的案子，要求公所說明為何與當初規劃書不同何錯之有？加上用抹黑名詞當作理由，明顯是針對性十足的「報復式罷免」，一般人要是真被恐嚇早就提告，還硬要等到鄉長被提罷免後，再於罷免理由上大書特書？他已僱請律師不排除以訟止謗。

王國鑑遭發動罷免，也引來鄉代會其它9名同事及6個村的村長唇亡齒寒之感，廖國富所設籍的港東村村長徐秀如指出，凱米颱風崁頂又多處淹水，鄉公所事前未因應是主因之一，村長反應鄉親意見請鄉長解決真的剛好而已，直言這就是報復式罷免，只是想要鄉代表以後閉嘴不要監督，自然要站出來力挺「反惡罷」。

廖國富則回應，回饋金原本有問題的條目已提案給鄉代會修正通過，今年會先以墊付案發放去年9到12月的部分，至於納骨塔追加預算，是因當初設計書與決標時的數量不同，因此要再增加約1200格位而追加，他重申王國鑑的罷免提案與其無關，並坦言主要爭點的發放方式都已解決，鄉內現時理應一致團結向外爭取預算建設，而非在已失焦的事件上糾結。

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