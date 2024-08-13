凱米致麟洛大排潰堤、海豐地區水患 工程會主委陳金德南下屏東勘災

行政院工程會主委陳金德到屏東勘查麟洛大排等水患。（記者葉永騫攝）

2024/08/13 19:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕凱米颱風來襲造成屏東縣麟洛大排潰堤、屏東市海豐等地區淹水嚴重，行政院政務委員兼工程會主委陳金德今天南下屏東勘災，聽取地方的意見，縣府希望中央協助相關的修復工作，立委鍾佳濱則建請協助解決海豐地區的排水系統問題，以解決水患之苦。

屏東縣麟洛大排在3年前因盧碧颱風沖毀堤防造成大淹水，這次凱米颱台再度潰堤，地點就在新舊堤防的連接處，又造成萬丹鄉興化地區的淹水，今天陳金德南下勘災，縣府祕書長楊慶哲、水利處長江豐到場說明，指出堤防破損的面積大約80公尺，目前暫以太空包阻擋，未來必須新建擋水牆及水防道路來增加基礎的穩定性，工程費用大約要1130萬餘元，其他淹水部分也希望中央能夠協助處理。

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立委鍾佳濱也因為海豐地區淹水，要求中央儘速檢討當地的排水系統，並打通主要的排水溝，讓雨水可順流入崇蘭圳大排，屏東市民代表古富財、海豐里長陳振武等人反映，海豐地區中央排水溝工程，據了解因為有地下電纜阻擋，以致留下約150公尺未施作，無法貫通銜接崇蘭圳，而一些老舊設施也影響排水，導致積水難以宣洩，凱米颱風期間多處淹水，希望中央單位針對海豐地區排水整體規劃改善，以解決當地水患。

陳金德則表示，中央將會全力協助地方解決水患，而縣長周春米也指示水利處進行了解，以利進行改善。

屏東縣麟洛大排潰堤後暫用太空包阻擋。（記者葉永騫攝）

立委鍾佳濱關切海豐地區淹水情況。（記者葉永騫攝）

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