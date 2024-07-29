視察災損 陳其邁：「料敵從寬、標準從嚴」列天災疏散原則

高雄市長陳其邁（右2）今天上午視察梓官、彌陀區農漁業災損情況。（記者蘇福男攝）

2024/07/29 12:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕凱米颱風發布土石流黃色警戒，高雄市府強制撤離六龜寶來及茂林情人谷共2727人，高雄市長陳其邁今天上午視察梓官、彌陀區農漁業災損時強調，「料敵從寬、標準從嚴」將列入日後風災、水災的疏散原則。

陳其邁今天上午9點視察梓官農會蔬菜集貨場，了解蔬菜供應情況，並到鄰近菜園勘災，隨後轉往彌陀養殖魚塭察看漁業災損。

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農業局說明，截至今天上午10點，全市農業災損累計金額1億6621萬元，梓官目前已查報262萬元，除葉菜類，尚有番石榴、香蕉、玉米、蔥及不結球白菜等。

梓官農會表示，目前全區蔬菜種植面積約20公頃，集貨場蔬果約可儲存10至14天，滾動式倉儲冷藏有50噸高麗菜、9噸根莖類，災後可釋出調節市場供需。

陳其邁與農業局長張清榮到附近菜園察看葉菜類災損情況，陳姓菜農無奈表示，油菜和小白菜的葉面都出現水傷，莖部泡水後也會腐爛，「這些菜都無效了！」

陳其邁說，賴清德總統26日來美濃勘災，當眾宣布高市是全市農產全品項的救助地區，包括低利貸款、提供前半年免息等，農業部已公告全品項現金救助，相關農業補助會從優從寬辦理，肥料也有補助，政府會協助農民度過難關。

那瑪夏全區887戶已停電6天，媒體聯訪陳其邁表示，那瑪夏有3條道路可通行，其中，往阿里山高134道路已搶通，物資可從這裡進去，台29線有10公里路基坍塌，希望趕快搶通，人車先行，另跟台電溝通後，預估今晚可恢復供電。

對於這次寶來市區不在原本警戒區，卻提高撤離標準，將市區375人全部撤離，陳其邁解釋說，在寶來1號橋、2號橋中間旁邊的側坡有很多坍塌狀況，根據上次莫拉克颱風經驗，側坡坍塌擋住水路，整個寶來市區就淹水了，所以市府才認為必須撤離。

他強調，民眾不想撤離會造成救災問題，因此「料敵從寬、標準從嚴」將列入日後風災、水災的疏散原則。

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