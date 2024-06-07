放鞭炮貼紅榜！新埤國中潘以宸會考全5A以上 史上第一人

新埤鄉代會代表們今天特地到潘以宸家張貼紅榜，恭喜他為新埤鄉寫下歷史。（記者陳彥廷攝）

2024/06/07 21:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕會考成績放榜，屏東縣人口外流迅速的新埤鄉，鄉內唯一國中今年畢業班只有9名學生，潘以宸考出創校甚至新埤鄉有史以來第一個全5A成績以上，老師及校方今天特地到他家放鞭炮恭賀。

新埤國中校長張浩鳴和教務主任李茂宗說，新埤國中低師生比，讓師長對學生的關心與照顧可說更加全面，潘以宸國小縣長獎畢業，未遠赴他鄉，而是選擇留鄉升學，他在師長義務加班陪讀下，原本被視為弱項的英語，以往模擬考最好成績也僅B++，第一次拿A就是在會考，可說是實力的累積成果。潘以宸平常也練習法式滾球，曾在縣內比賽奪得第2名，沉穩和能夠靜下心來念書，就是他的強項。

潘以宸說，考試前就不斷準備英語科目，但最後5A5+、作文4級分，仍是令自己有些吃驚，就是因為英語部分拿到了A。他說，英語部分從模擬考就已常常寫不完，但留鄉升學減少通勤時間，對他助益良多，下課回家即可做作業念書，有問題不懂就向老師請教。他也笑說，曾被外鄉學校招生要出外念書，但媽媽考量疫情期間應就近照顧，選擇留鄉升學，他也得以安心累積實力，尤其是語文科目。

潘以宸是新埤鄉第一個會考達到5A以上的學生，校方今天邀請鄉長和鄉代會主席、副主席及多位代表到潘家張貼紅榜恭賀，燃放鞕炮慶祝，寧靜的小村落頓時熱鬧了起來。潘以宸的爸爸媽媽說，自己兒子能夠創下校史，感到非常開心，兒子在沒有他們的陪讀下還能自律念書，再加上學校的用心栽培，才造就了兒子的好成績。

離島的琉球國中學生鄭晉呈則是考取5A4+、作文五級分成績，身為新住民二代的他擅長文科，每天會花兩到三小時讀書，常常教導同學功課及協助老師處理班務，有禮貌且可吃苦耐勞，他覺得讀書最重要是上課專心聽老師講課，第二才是預習及複習。

琉球國中校長蘇傳桔說，鄭晉呈的爸爸是退休公務人員，媽媽則是新住民，在校期間曾因成績表現優異而獲頒「移民署新住民子女獎學金」，加上與同學相處融洽，對師長有禮，曾擔任過班長，還曾獲英文演講比賽第二名、英文單字比賽金質獎，在校成績良好，可說是全校的好榜樣。

新埤國中潘以宸。（記者陳彥廷攝）

新埤國中潘以宸創下紀錄。（記者陳彥廷攝）

琉球國中鄭晉呈考出5A4+、作文五級分成績。（琉球國中提供）

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