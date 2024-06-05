屏東咖啡節6/13起登場 推旅宿好禮抽獎、現場打卡送禮

「屏東咖啡節」將於本月（6月）13日起展開。（記者羅欣貞攝）

2024/06/05 11:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣咖啡種植面積全台最多，縣府透過「屏東咖啡節」系列活動的舉辦，打響屏東精品咖啡的名號，今年「屏東咖啡節」將於本月（6月）13日起展開，首場以屏東精品咖啡豆評鑑起跑，活動持續至7月7日，縣府歡迎民眾到屏東遊旅同時品嚐咖啡。

屏縣府原住民處處長陳美鈴表示，第一場活動6月13、14日屏東精品咖啡豆評鑑賽事，已經超過40支生豆隊伍報名參加，將評選出年度冠軍及優質咖啡豆，接著於6月16日在屏菸文化基地原民館舉行頒獎典禮暨媒合會，除了來自全國的咖啡業者外，也邀請咖啡愛好民眾，前往現場參加咖啡豆拍賣及媒合會，讓業者及愛好咖啡的民眾採購優質的屏東咖啡，進行產銷合作，帶動實質效益。

第二場活動7月6、7日屏東咖啡全國手沖賽事，將有來自全國64位咖啡手沖選手參賽，地點在屏菸文化基地舉行，現場除了可觀賞手沖賽事及品嚐咖啡外，也有超過20攤咖啡文創市集，讓民眾可購買屬於自己的好物。

縣府表示，今年屏東咖啡節系列活動，特別推出屏東優質旅宿好禮抽獎及現場打卡禮贈送，對咖啡有興趣的民眾，千萬不要錯過，活動期間到屏東咖啡園區及屏菸1936文化基地，體驗原民文化並品嚐屏東咖啡，帶著家人及好友們一起來屏東，享受飄著咖啡香的美好時光。

2024屏東咖啡節活動相關資訊如下：

「屏東精品咖啡豆評鑑活動」：6月13日（週四）至6月14日（週五）上午9點至晚間6點，地點屏東咖啡園區技研中心（泰武鄉大武山一街40號）。

「屏東精品咖啡豆評鑑頒獎典禮暨屏東咖啡媒合會」：6月16日（週日）上午9點至中午12點，地點在屏菸1936文化基地（屏東縣屏東市菸廠路1號）。

「屏東咖啡全國手沖賽」：7月6日（週六）上午9點至晚間6點、7月7日（週日）上午9點至下午4點。

「屏東咖啡文創市集」：7月6日（週六）、7月7日（週日） 上午9點至晚間6點。

詳細活動資訊可上屏東咖啡Facebook粉絲專頁查詢。

屏縣府原住民處處長陳美鈴表示，屏東咖啡節將推出抽獎送好禮活動。（記者羅欣貞攝）

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