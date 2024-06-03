報答單親媽 屏東高中張恩愷錄取陽明交大牙醫系

屏中學生張恩愷陽光正向，錄取國立陽明交通大學牙醫學系。（記者羅欣貞攝）

2024/06/03 20:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中學生張恩愷來自單親家庭，母親脊椎負傷，仍擔任照服員維持家計，他也到補習班打工分擔母親辛勞，就算辛苦卻更加努力用功，今年錄取國立陽明交通大學牙醫學系，校方今天（3日）表示，會幫忙尋求社會資源挹注，讓他能安心就學，翻轉未來。

屏中今年升大學成績表現亮眼，截至目前總計錄取醫、牙科系共有8人次，校方表示，其中張恩愷家境比較辛苦，從小就生活在單親家庭，經濟來源主要由母親一人扛起，目前母親於日間照顧中心內擔任照顧服務員，家裡居住的房屋是用租的，需每月定時繳交租金，因母親脊椎負傷，工作量有限，收入僅能勉強維持基本生活開銷。

為了減輕母親的負擔，張恩愷在高中階段曾經到補習班打工，多少補貼家用，在校期間也積極向校內各處室以及校外社福機構申請各項獎學金，減輕家中負擔，相當貼心懂事。

張恩愷住在九如鄉，每天要搭公車上學，現在有TPASS每月可省下一千多元車資，對於升上大學後的學費，他表示，陽明交大有提供補助、他也會申請獎學金、也會去打工，之所以選牙醫系，是因為本身對美術有興趣，高中就接觸素描、電腦繪圖、動畫的製作，加上對自然科學研究也很有熱情，曾經在全國科展競賽得獎，此外，牙醫的薪水比穩定，未來可以讓家人不用擔心經濟，很感謝媽媽的照顧，知道錄取牙醫系後，媽媽很高興。

張恩愷也說，因為要擔心家裡的經濟，所以會去打工，也盡量保持成績可申請各獎學金，媽媽兼很多工作，記得他小學時媽媽在早餐店工作，他有空就去幫忙收盤子，減輕媽媽的負擔，因為學習的間會比較少，所以分配時間變得很重要，搭公車時就學習英文單字。

「覺得這是上天給自己的機會，不是困境」，張恩愷表示，其實一開始也覺得自己為什麼跟別人不一樣，為什麼別人都有父親，為何自己沒有，為什麼要多承擔那麼多的事情，但是在成長過程中，漸漸發現自己經歷了這些，變得成熟、更懂得思考、更加珍惜自己所有的，如今覺得上天給自己的不算是一種困境，反而是機會，讓自己可以成就不一樣的自己。

張恩愷也同時錄取台大、陽明交大、成大、中國醫藥大學的藥學系，他選擇念陽明交大牙醫系。

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