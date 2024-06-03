屏東高中田祐僖4校醫學系全壘打 台大醫科更是繁星榜首

田祐僖錄取4所大學醫學系，其中台大醫學系更是繁星榜首。（記者羅欣貞攝）

2024/06/03 18:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中學生田祐僖平日多元發展，表現不輸都會區學生，今年透過繁星錄取國立台灣大學醫學系、個人申請錄取國立成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系及台北醫學大學醫學系，其中台大醫學系更是繁星正取一的榜首，表現亮眼，全校與有榮焉。

田祐僖今年大學學測除了數學A考14級分，其他科目都是15級分，通過台大醫科繁星推薦第一階段後，在第二階段面試表現優異，最終正取第一錄取，在個人申請方面，也同時錄取成大、高雄醫大、台北醫大等3校醫學系，他決定念台大醫學系。

校方今天（3日）統計，今年三年級應屆畢業生，共有8人次錄取醫、牙系，除了田祐僖之外，陳家和錄取高雄醫學大學醫學系、胡博鈞錄取國防醫學院醫學系，呂庭安錄取中國醫藥大學牙醫學系、張恩愷同學錄取國立陽明交通大學牙醫學系，創造佳績。

家住屏東市的田祐僖畢業自和平國小、明正國中，國中教育會考5A9+，留縣升學屏中數理資優班，他只有國中補習過英文，其他科目及高中時期都沒有補習，學業成績常是排名第一，高中期間獲地科能力競賽全國三等獎、科展最佳鄉土教材獎、地理奧林匹亞國手，高一就通過英檢高級；校長陳國祥表示，田祐僖多才多藝，興趣與力都是跨多項領域，相當難得。

田祐僖說，他喜歡廣泛閱讀，課外書也看，覺得閱讀文字是一件蠻有趣的事，可以體會不同的人、故事、情感表現，平日偶爾打桌球，會選擇醫學系是因為出路比較廣，也認為年輕時就是應該多方發展，在時間規畫上，重要的、急迫的事會先做，有剩餘的時間就多多看書充實自己。

田祐僖表示，記得在台大醫科繁星面試時，在兩場團體面試抽中的角色是醫院院長、基金會主席，要主持會議，他就是保持禮貌，有可能是因為運氣好抽中領導者角色讓面試教授印象比較深刻，也可能是自己的人格特質，說話比較誠懇，放榜時看到自己名字排在第一個覺得很意外，本來還以為自己不會正取，他要給未來參加醫科面試的學弟建議， 就是把自己知道的東西誠實講出來。

屏中數理資優班導師黃文榮表示，同學們的表現就是留縣升學的最好印證，除了可以減少通勤時間，還有教育部、縣府的留縣升學獎學金，屏中的師資也相當優良，可以給學生最好的照顧。

屏中今年醫、牙系傳捷報，田祐僖（右三）是台大醫學系繁星榜首、陳家和（左一）錄取高醫大醫學系、胡博鈞（左二）錄取國防醫學院醫學系，呂庭安（右二）錄取中國醫大牙醫系，張恩愷（左三）錄取陽明交通大學牙醫系，校長陳國祥（中）、導師黃文榮（右一）以他們為榮。（記者羅欣貞攝）

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