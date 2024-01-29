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屏東玉皇宮天公生祭典為期6天 縣府加強取締隨意擺攤

屏東玉皇宮天公生祭典為期6天，與夜市舉辦無關。（記者葉永騫攝）

屏東玉皇宮天公生祭典為期6天，與夜市舉辦無關。（記者葉永騫攝）

2024/01/29 18:39

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市玉皇宮今年於天公生（農曆元月9日） 辦理「新春暨玉皇上帝萬壽之佳期」祭典法會，辦理期間為2月14日至2月19日為期共6日，該祭典法會業經縣政府民政處核准辦理，交通旅遊處亦同意借用屏東市自由路路外停車場（A區）部分供搭戲台使用，其路權使用亦經相關權責機關同意允其申請自2月17日下午7時至2月18日上午7時，預計活動期間將帶來大量參拜信眾人潮，封閉自由路部分路段作為活動之用，是考量民眾安全的必要措施。

每年農曆過年期間，屏東市玉皇宮的酬神活動係為屏東縣宗教盛事之一，該活動期間短時間會短暫封閉部分路段管制，引起周邊居民交通出入不便及噪音滋擾等問題，縣府將協請主辦單位玉皇宮依據屏東縣宗教辦理廟會活動宣導單配合事項辦理，於活動期間留意減少燃放爆竹煙火，避免噪音擾民，並善盡管理責任。

屏東縣政府民政處表示，玉皇宮辦理本次祭典法會活動，皆合法申請並經相關單位核准，往年天公生日在萬年溪停車場的市集係由攤販違規自行聚集擺攤，亦衍生相關環境衛生問題，因玉皇宮申請之廟會活動並無攤販擺設事項，所以該法會活動期間，縣府將加強取締隨意擺攤的攤位，今年天公生日萬年溪自由路玉皇宮路外停車場將不會有夜市擺攤情形發生，以維護附近居民生活權益。

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