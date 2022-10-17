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    首頁　>　屏東縣

    法官採信檢方調查 三地門輕航機墜毀2死主因為駕駛誤判天候

    林姓教練駕駛的CTLS輕航機搭載陳姓學員起飛10分鐘後便失聯。（資料照）

    林姓教練駕駛的CTLS輕航機搭載陳姓學員起飛10分鐘後便失聯。（資料照）

    2022/10/17 00:17

    〔記者李立法／屏東報導〕一架輕航機去年在屏東縣三地門墜毀，釀2死事故，檢方偵辦後認為，擔任飛行教練的林姓駕駛誤判天候是主因，安排飛航體驗活動的陳姓業者等3人獲不起訴處分；墜機身亡的陳姓學員家屬不服，聲請交付審判，屏東地院採信檢方調查結果及處分，駁回家屬聲請。

    凱翔航空運動促進協會去年1月間在高樹鄉皆豪飛行場安排的20分鐘輕航機飛行體驗活動發生飛安事故，58歲林姓教練駕駛的CTLS輕航機搭載24歲陳姓學員於7日下午2時許起飛，不料10分鐘後即失去聯繫，接著便傳出失事消息，消防單位隨即派員入山搜救，當晩10時許，在三地門鄉賽嘉山區尋獲輕航機殘骸及機上2人遺體。

    屏東地檢署會同飛安相關單位調查墜機原因後，排除機械問題，認為是天候因素導致這起不幸。

    陳男家屬認為，當天天氣不佳，還讓輕航機起飛，難以接受，遂對凱翔協會周姓理事長、銷售該飛行體驗課程的陳姓業者及歐姓飛航地面管制員等3人提起過失致死罪嫌告訴。

    檢方認為是林姓教練自行決定在天候不佳情況下載人飛行，無足夠證據可認定周男等3人須負起過失責任，偵辦後以不起訴處分簽結，家屬不服，聲請再議被高分檢駁回，決定聲請交付審判。

    屏東地院指出，依超輕型載具管理辦法規定，教練操作證為超輕型載具最高級別證照，所受訓練最為嚴格，而天氣情況是否符合目視飛航標準須仰賴高度專業及現場狀況判讀，林姓教練依其專業作終判斷自屬合理且權責相符，聲請人指訴被告周男3人過失致死情節，實不足以動搖檢察官不起訴處分的決定，高分檢駁回聲請人再議，並無不當，聲請交付審判，為無理由，應予駁回。

    林姓教練駕駛的CTLS輕航機搭載陳姓學員起飛10分鐘後便失聯，不幸墜毀在三地門鄉賽嘉山區。（資料照）

    林姓教練駕駛的CTLS輕航機搭載陳姓學員起飛10分鐘後便失聯，不幸墜毀在三地門鄉賽嘉山區。（資料照）

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