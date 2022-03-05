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    屏東藝術館表演推廣今起登場 3月起每週末精彩演出

    屏東藝術館3月起每週六在戶外廣場推出表演推廣系列活動。（資料照，屏縣府提供）

    屏東藝術館3月起每週六在戶外廣場推出表演推廣系列活動。（資料照，屏縣府提供）

    2022/03/05 09:29

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東藝術館3月起每週六推出表演推廣系列活動，邀請國內傑出表演藝術工作者輪番於戶外廣場演出，更有各式體驗工作坊，在週末午後邀民眾一起與藝術相遇。

    屏東藝術館表演推廣系列活動，首場將於今天（5日）週六下午4時由「隱分子」樂團打頭陣，台灣少見的恐怖美學主義樂團隱分子，演出融合古典、搖滾、爵士等元素，風格既狂放大膽卻又獨特浪漫。

    3月19日的「舞箏春」音樂會，將帶來古箏結合舞蹈的跨界演出；另外4月起還有貓頭鷹兒童劇團「古肥羅」、屏東聯合管樂團「童遊列車」、台灣豫劇團「精選折子戲」等豐富精彩的節目，歡迎民眾自由聆賞。

    除了欣賞表演節目外，每月還有表演體驗工作坊，包括舞蹈、肢體互動、親子手作、傳統戲曲等多元主題，滿足想近距離接觸表演藝術的各年齡層朋友，透過交流與實作，融入藝術的世界，為假日生活帶來各種不藝樣。

    屏縣府文化處表示，除了屏東藝術館，演藝廳每週日上午推出沙龍音樂會，雙館假日表演藝術推廣活動皆免費參加，以培養更多藝文欣賞人口。3月起陸續有管風琴音樂節與屏東戲劇節登場，更多活動詳情及報名方式，可至屏東文化處官網或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

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