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    學測首日屏東空品差 紅害延續到週日

    屏東地區空品紅害警報將延續到週日。（環保署網站）

    屏東地區空品紅害警報將延續到週日。（環保署網站）

    2021/01/22 21:20

    〔記者李立法／屏東報導〕大學學測今、明兩天登場，屏東地區空氣品質卻持續拉警報，已連續2天處於紅色警戒，易對敏感體質者造成不適。根據環保署空品指標預報，屏東地區空品紅害將延續到週日，請考生務必做好防護措施。

    大學學測首日，屏東地區白天一片霧濛濛，還下起細雨，天氣濕冷，空氣品質指數（AQI）將近170，白天持續處於紅色警戒狀態，體質敏感者易感到不適，不少家長擔心對考生造成影響，紛紛加強口鼻防護，屏東紅害警報將持續到週日，明天應試考生應多加注意。

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