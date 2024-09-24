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    秋遊澎湖 鹹水煙藝術季視聽饗宴

    澎湖鹹水煙藝術季將由火舞表演打頭陣。（記者劉禹慶攝）

    澎湖鹹水煙藝術季將由火舞表演打頭陣。（記者劉禹慶攝）

    2024/09/24 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼花火節、燈光節後，澎湖再推出「澎湖鹹水煙藝術季」，結合澎湖秋冬浪濤、觀音亭、西臺古堡等地景、古蹟人文之美，搭配知名藝術團隊，帶來全新視覺、聽覺饗宴，要為今年泠清的國旅市場，提供另類的旅遊選擇。

    澎湖國家風景區管理處首度推出「澎湖鹹水煙藝術季」，昨由處長洪志光主持發表會，現場嘉賓雲集，並邀請三組表演團隊先亮相。

    洪志光表示，秋季澎湖開始吹東北季風，海浪拍打岸邊形成的水霧「鹹水煙」，這一特殊的自然現象對澎湖的生活與文化產生了深遠影響。澎管處特別策劃「澎湖鹹水煙藝術季」，結合藝文展演與自然地景，演繹澎湖居民的生活態度與信仰文化。

    首部曲—鹹水的火花，十月十二日晚間六至七時隘門沙灘，由即將成真火舞團帶來火舞秀；二部曲—湧浪的琴音，十月十九日晚間七至八時隘門沙灘歌劇院，音樂家張正傑結合國內頂尖聲樂家演出；三部曲—群島的美聲，十月二十日下午二至三時、四至五時西臺古堡（售票場），張正傑大提琴獨奏會與美猴王朱陸豪結合的中西藝術表演；最終章—鹹水的舞浪，十月二十六日下午四時三十分至六時觀音亭，何曉玫舞團表演，結合澎湖涼傘團隊及龍門小法團隊，迎神出巡的文化體驗劇場。

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