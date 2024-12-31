為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    歲末彩蛋！橘帶龍占魚現身 成澎湖新記錄魚種

    澎湖漁業生物研究中心，在2024年最後一天記錄到澎湖新種橘帶龍占。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    澎湖漁業生物研究中心，在2024年最後一天記錄到澎湖新種橘帶龍占。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    2024/12/31 16:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2024最後一天，澎湖海域傳出彩蛋，澎湖漁業生物研究中心今（31日）在南寮潛在海草復育區，意外記錄到橘帶龍占魚，以往台灣僅東沙及墾丁曾有發現記錄，澎湖所記錄的龍占科魚類增加至21種，也印證澎湖推動海草復育，不僅增加藍海碳權，更有助於海洋生態。

    橘帶龍占魚，學名桔帶裸頰鯛，為條鰭魚綱鱸形目鱸亞目龍占魚科的其中一種，分布於印度太平洋區，從紅海、東非至薩摩亞群島海域，棲息深度可達30公尺，本魚身體是淺黃褐色或橄欖色至棕色，越靠近腹部顏色越淡，有時眼睛下方有白色斑點，鰓蓋後緣為深褐色，體側具2條橙黃色的縱條紋，魚鰭是白色或黃褐色，背鰭硬棘10枚，背鰭軟條9枚，臀鰭硬棘3枚，臀鰭軟條8枚，體長可達60公分。

    由於橘帶龍占魚棲息在海草床、珊瑚礁、沙石底質海域，屬肉食性，以甲殼類、軟體動物、棘皮動物等為食，可作為食用魚。此次澎湖漁業生物研究中心，就是在海草復育區的淺水域記錄到，體全長6cm的幼魚。

    澎湖漁業生物研究中心投入海草床修復與保育，2014年改良海草移植根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植60平方公尺海草，目前已增長近50倍。並陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復，並於2022年在重光海域，協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的之保護區。

    橘帶龍占成為澎湖第二十一種龍占。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    橘帶龍占成為澎湖第二十一種龍占。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播