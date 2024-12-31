歲末彩蛋！橘帶龍占魚現身 成澎湖新記錄魚種

澎湖漁業生物研究中心，在2024年最後一天記錄到澎湖新種橘帶龍占。（澎湖漁業生物研究中心提供）

2024/12/31 16:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2024最後一天，澎湖海域傳出彩蛋，澎湖漁業生物研究中心今（31日）在南寮潛在海草復育區，意外記錄到橘帶龍占魚，以往台灣僅東沙及墾丁曾有發現記錄，澎湖所記錄的龍占科魚類增加至21種，也印證澎湖推動海草復育，不僅增加藍海碳權，更有助於海洋生態。

橘帶龍占魚，學名桔帶裸頰鯛，為條鰭魚綱鱸形目鱸亞目龍占魚科的其中一種，分布於印度太平洋區，從紅海、東非至薩摩亞群島海域，棲息深度可達30公尺，本魚身體是淺黃褐色或橄欖色至棕色，越靠近腹部顏色越淡，有時眼睛下方有白色斑點，鰓蓋後緣為深褐色，體側具2條橙黃色的縱條紋，魚鰭是白色或黃褐色，背鰭硬棘10枚，背鰭軟條9枚，臀鰭硬棘3枚，臀鰭軟條8枚，體長可達60公分。

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由於橘帶龍占魚棲息在海草床、珊瑚礁、沙石底質海域，屬肉食性，以甲殼類、軟體動物、棘皮動物等為食，可作為食用魚。此次澎湖漁業生物研究中心，就是在海草復育區的淺水域記錄到，體全長6cm的幼魚。

澎湖漁業生物研究中心投入海草床修復與保育，2014年改良海草移植根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植60平方公尺海草，目前已增長近50倍。並陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復，並於2022年在重光海域，協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的之保護區。

橘帶龍占成為澎湖第二十一種龍占。（澎湖漁業生物研究中心提供）

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