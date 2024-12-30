國民黨澎湖縣議會黨團 支持藍白版財劃法

國民黨澎湖縣議會黨團，聯袂發表聲明支持立院版財劃法。（記者劉禹慶攝）

2024/12/30 16:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立法院三讀通過新版財劃法，引發各界爭議，澎湖縣政府認為「重本島輕離島」、「重北輕南」，又未將治理海域列入面積計算，對於澎湖相當不公。但國民黨澎湖縣議會黨團與澎湖縣政府不同調，由黨團書記長許國政在國民黨澎湖縣黨部發表聲明，支持立院三讀通過的藍白版財劃法。

國民黨籍議員吳政杰、莊光大、許育愷及國民黨澎湖縣黨部副主委鄭宗琳等人，聯袂召開記者會，公開支持立法院版的新財劃法，認為有利於澎湖建設，但對於澎湖縣政府提出將治理海域，納入面積計算方式，則支持澎湖縣政府爭取，至於澎湖分配不如金門，也與民進黨立委楊曜同調，認為澎湖缺了金門酒廠金雞母。

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許國政表示，省政府時代財劃法，省府六成、地方四成，二十五年前修法中央七成五、地方二成五，民進黨執政換了位，換了腦袋，立法院版本中央六成五、地方三成五新財劃法 ，政府稅收三兆一千五百億元， 行政院可動用一兆三千億。

以往澎湖分配三十四億元，新制八十二億元，增加四十九億元，加上一般性補助款不能少於前一年補助款（五十億元），行政效率會增高，澎湖縣政府認為應加入海域面積，民進黨恐嚇新版財劃法，會排擠天然災害、高中職國立變縣立、國防預算，都不可能發生。至於金門比澎湖分配多 人口比澎湖多，還有金門酒廠稅收，分配比澎湖多七億，但人均數分配比澎湖少。

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