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    首頁　>　澎湖縣

    曾任華碩總工程師 趙逢毅澎湖協助設立空間語音導覽系統

    趙逢毅（右）鮭魚返鄉，與南寮社區理事長陳有擇一同建設家鄉。（記者劉禹慶攝）

    趙逢毅（右）鮭魚返鄉，與南寮社區理事長陳有擇一同建設家鄉。（記者劉禹慶攝）

    2024/12/28 17:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾擔任華碩總工程師的趙逢毅，今年毅然放棄科技業高薪，返鄉前往國立澎湖科技大學資訊工程系任教，雖然薪水驟降三分之二，卻甘之如飴，並率領學生協助建置湖西鄉南寮村空間營造成果及語音導覽系統，完成首部曲水資源空間再現，今（28日）舉行成果發表會。

    南寮村擁有深厚的水資源歷史，為了重新喚起村民對水資源的共同記憶，同時將歷史分享給到訪的遊客，趙逢毅撰寫計畫，向澎湖縣政府建設處城鄉發展科爭取經費，由南寮社區發展協會理事長陳有擇率領志工媽媽，製作2個雕像意象—婦女取水與兒童跳水，結合南寮1號水井場域，進行整體空間設計。

    同時透過與村民訪談與歷史調查，發現南寮村的水資源記憶有3個共同核心，紅土溝被村民視為水資源的起點，象徵著村民生活與水息息相關的歷史；中正路被村民暱稱為「水道路」，因為這條道路下方曾有重要的水資源水道。同時水井對年長的村民，特別是6、70歲以上的長輩，更是重要兒時記憶，前馬公市長葉竹林也到場親自示範。

    由於南寮村逐漸成為國際綠色景點，面對日益增加的國際遊客，導覽系統成為整體設計中不可或缺的一部分。設計了國、台語版本，並針對兒童特別製作了淺顯易懂解說內容。並透過QR Code自動切換語言，根據使用者手機設定，提供英文、日文、韓文等語言選項。更經語言專家多次審訂，確保內容準確且貼近外國遊客的習慣。

    澎湖南寮水資源空間再現成果發表會，前馬公市長葉竹林親自示範挑水。（記者劉禹慶攝）

    澎湖南寮水資源空間再現成果發表會，前馬公市長葉竹林親自示範挑水。（記者劉禹慶攝）

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