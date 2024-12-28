馬公國小地下停車場歷時3年餘完工啟用 美事出狀況

馬公國小運動場揭幕來賓一一唱名上台，獨缺議員許國政。（記者劉禹慶攝）

2024/12/28 14:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因疫情缺工、原料上漲及追加工程款等因素，馬公國小地下停車場歷時3年餘工程，終於在今（28）日盛大舉行啟用典禮，還給學子運動場使用空間，原本是喜事一樁，但主持人在運動場揭牌典禮唱名上台，卻獨漏議員許國政，緊接的停車場剪綵儀式，許國政議員就「缺席」了！

馬公國小地下停車場，位於馬公國小操場，鄰近北辰市場，是目前澎湖最大的地下停車場，提供516個車位及133個機車位，全面提升馬公國小周邊停車便利性，場內採用智慧停車管理系統，不僅提升車輛停放效率，還可大幅縮短尋找車位的時間。

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此次啟用典禮結合馬公國小運動場一併辦理啟用儀式，包括馬公國小舞蹈班、花式直排輪隊、馬小附幼等都帶來精采表演，為現場增添熱鬧氛圍。同時澎湖縣青少年交響樂團更將利用難得機會於停車場B1空間演出。出席貴賓包括縣長陳光復、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、議員魏睿宏、許國政、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠等人。

馬公國小地下停車場的建成，將有效紓解馬公市區停車壓力，尤其是學校及市場周邊的高需求時段。同時，該停車場的啟用也為周邊的交通秩序提供助力，恢復道路原有功能，以提高道路服務品質。

澎湖縣政府建設處表示，熱忱邀請社會各界共同參與此次啟用典禮，一同見證澎湖城市建設的重要成果，馬小停車場臨停費率為每小時20元每日最高80元，歡迎各位鄉親踴躍利用。

馬公國小地下停車場，由各界嘉賓剪綵啟用。（記者劉禹慶攝）

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