澎水學子走出校園 深入社區關懷長者

澎水首次走出校園，深入社區關懷長者。（記者劉禹慶攝）

2024/12/19 11:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著冬至的腳步近了！澎湖高級海事水產職業學校師生，感恩社會各界的支持，特與澎湖校友會共同舉辦了「寒冬送暖關懷長者」活動，旨在關懷當地長者並傳遞社會溫暖，首次走出校園，進入社區關懷長者，意義更為非凡。

活動由澎水學校校長顏嘉禾及澎湖校友會理事長郭振福共同主持，並在食品科主任郭奕炆、餐飲科主任鄭喬箏的帶領下，將平時學習技能之成果實踐，由學生陪同長者一同親手製作湯圓，而後完成成品品嚐，讓朝陽里社區和龍行新城的長者們在寒冷的冬日中感受到一份溫馨。

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澎水致力於履行社會責任，並希望藉此活動培養學生的公益心與責任感。此次活動是澎水學校首次舉辦「關懷長者寒冬送暖」活動，吸引了50多位學生踴躍報名，最終選出15位學生參與，協助湯圓的製作與發放。學校期望透過這樣的公益活動，讓學生體驗關懷長者的過程，從中理解回饋社會的重要性，並培養他們建立關懷他人的責任心與公益精神。

這次活動的發起來自於2位科主任的構思，並在校長顏嘉禾的邀請下，獲得理事長郭振福大力支持。活動成功舉辦也感謝澎水學校近期所獲得的社會賢達關懷，這些支持對學校的發展及學生的扶助起到了積極作用。學校希望透過這樣的活動表達感謝之意，並希望社會各界能繼續支持澎水學校，幫助學校打造更優質的學習環境，培養學生豐富的專業技能，並進一步成為有品德、有責任感且關懷社會的澎水學子。

澎水學子協助長者製作冬至食品，實現餐飲學習成果。（記者劉禹慶攝）

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