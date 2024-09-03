水產雙認證有保障 澎湖營養午餐吃龍膽石斑魚

澎湖縣政府參議蘇啟昌（左），捐贈龍膽石斑給馬公國小校長王文瑞。（記者劉禹慶攝）

2024/09/03 18:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局積極向農業部漁業署爭取經費，成功將「澎湖優鮮」及「溯源水產品追溯條碼」雙認證之水產品，提供給澎湖縣所有國中小學校（含離島）作為營養午餐食材，總共將提供1250公斤龍膽石斑魚無刺魚排，成為學子美味的桌上佳餚。

由澎湖縣政府提供的龍膽石斑魚魚排，是經過合法設立登記的加工廠加工而成，且經真空包裝，再經低溫保鮮車載送至各學校，食材的衛生和保鮮都經嚴格把關。「澎湖優鮮」認證的水產品是澎湖縣在地水產品，經過農漁局每年不定期前往澎湖縣養殖場採水產品進行動物用藥和重金屬檢驗合格者；「溯源水產品追溯條碼」認證的水產品，是消費者可透過產品標示之追溯條碼，進到農業部漁業署的水產品生產追溯查詢系統查詢生產資訊者，水產品經雙認證，讓學童可以吃得安心。

龍膽石斑是所有石斑魚類中體型最大者，被稱為「石斑王」，肉多皮厚刺少、肉質口感甜美鮮嫩，蛋白質高、脂肪低，富含膠原蛋白、鈣、鐵、磷及多種維生素，魚皮膠質更是天然的美容食品，大人、小孩都很適合吃，是知名高的極品水產品。

由澎湖縣政府認證的「澎湖優鮮」水產品品質優良，肉質鮮美，廣受消費者肯定，經澎湖縣政府農漁局積極向農業部漁業署爭取經費，已連續多年採購「澎湖優鮮」水產品提供作營養午餐食材，讓學生可以品嚐在地優質的水產品。

澎湖縣政府澎湖優鮮，提供給學校當營養午餐。（記者劉禹慶攝）

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