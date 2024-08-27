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澎湖馬公漁港漁船悶燒 港邊傳出惡臭味

濃煙來自漁船船艙，消防人員下船查看。（記者劉禹慶攝）

濃煙來自漁船船艙，消防人員下船查看。（記者劉禹慶攝）

2024/08/27 16:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖福朋喜來登飯店前港區，今（28）日突傳出漁船火警，但只聞火燒塑膠惡臭味，卻未見明火，澎湖縣消防局、第七岸巡隊、馬公警分局、第八岸巡隊等都趕往現場搶救，暗煙疑似由船艙引擎室竄起，消防人員下船以排煙方式，尋找起火點。

消防局調查指出，今日下午3時52分，民眾報案指稱，停泊在馬公市新營路前港區的勝海興號漁船，突然傳出陣陣濃煙，並伴隨塑膠燒熔的刺鼻惡臭味，讓路過人車都紛紛掩鼻閃避，但未見明火，消防局據報後，立即出動消防車趕往現場搶救。同一時間馬公漁港安檢所透過港邊監視系統，發現港邊傳出濃煙，也派員協助救災。

鄰近馬公警分局第一時間，派員警到現場維持秩序，讓救火過程更為順暢，澎湖海巡隊則派出巡防艇，在海上警戒。當消防局人員趕抵現場，立即佈置水線，但現場並無任何明火，消防人員旋即下船查看，由於勝號漁船與另一艘小船並排停靠，所幸未有明火傳出，否則恐將發生連環效應。

消防人員循著濃煙及惡臭尋找起火點，發現源頭來自船艙引擎室，但濃煙充滿船艙，導致視線不佳，消防人員緊急調度排風機，將濃煙排去，再戴氧氣面罩深入船艙尋找火源，疑似電線走火，但詳細失火原因 刻由消防局火調小組進行調查，釐清火警發生原因。

馬公漁港傳出火燒船，但只聞煙味，未見明火。（記者劉禹慶攝）

馬公漁港傳出火燒船，但只聞煙味，未見明火。（記者劉禹慶攝）

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