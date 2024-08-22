風力發電偷跑？西嶼竹灣村驚見大量電線 鄉長撂村長衝現場傻眼

西嶼竹灣突然出現電力基礎設施材料，引發外界質疑風力發電廠商偷跑。（記者劉禹慶攝）

2024/08/22 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕風力發電雖是國家既定能源發展政策，但卻引發各地抗議如影隨形，澎湖由陸地到離岸風力發電處處受阻，反對最力的西嶼鄉鄉內竹灣村突然傳出電線基礎設施進駐，引發外界擔憂陸域風力發電偷跑進駐，原本鄉長李添進欲聯合各村發動抗爭，後來才發現是烏龍一場，但印證澎湖人對於風力發電如驚弓之鳥。

精繼能源及順日光能源公司，原訂6月16日起一連4天，在澎湖西嶼各村里舉辦9場風能說明會，卻遭到西嶼鄉長李添進及多位村民反對，因此第3場小門場說明會後就停止，但不料廠商竟仍通過環評，因此西嶼各村都嚴陣以待，擔心廠商偷跑施工，西嶼竹灣村昨（21）日突然出現大量電線、水泥模組、塑膠管等物品堆置，疑似裝置風力發電機組材料，引起西嶼鄉民眾高度注意。

西嶼鄉長李添進原本今（22）日召集各村村長研議對策，擬發動全鄉民眾全面抗爭，但從現場發現的人孔蓋標誌，判斷應該是台電的設施，搞了一場烏龍，鄉長向台電確認是民宿申請用電，施工300多公尺，並與竹灣村長許進清至現場了解堆置物件，最後以搞烏龍收尾。

澎湖是低碳節能模範島，積極發展風力發電、太陽能發電，並在白沙中屯、湖西龍門等地設立風力發電機組，一度澎湖縣政府還發動全民入股，成立風力能源公司，但最後不了了之，現在卻成了人人喊打的厭惡設施，綠色能源是政府制訂政策，也是全球流行趨勢，公部門應充分向民眾說明利弊得失，而非袖手旁觀。

大量電線基礎設施出現，引發結果是烏龍一場。（記者劉禹慶攝）

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