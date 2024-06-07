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美空軍官校我國畢業生外婆、母親在美車禍 憂心醫療費用

澎湖優秀子弟徐皓明，母親與外婆參加美國軍校畢業典禮出車禍。（民眾提供）

澎湖優秀子弟徐皓明，母親與外婆參加美國軍校畢業典禮出車禍。（民眾提供）

2024/06/07 11:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖優秀子弟徐皓明，原是中華民國空軍官校的學生，因成績優異，取得美國空軍官校台灣公費留學名額，今年5月底畢業，畢業前夕並代表優秀畢業生，前往美國西點軍校做交流。在澎湖的母親及外婆由台灣前往美國參加畢業典禮，卻意外發生車禍，讓原本就不富裕的徐家生活更陷入困境。

來自澎湖的徐皓明家境貧寒，父母靠撿拾廢品及打零工為生，父親10餘年前半身不遂，母親也因健康問題需要洗腎，為了不給家裡添負擔，成績優異的徐皓明，毅然選擇不用學費的軍校，且成績一向優秀，不但拿到美國空軍官校每4年僅在台灣選拔3人的公費留學名額，還在畢業前夕，代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。

徐皓明的母親和外婆在其畢業典禮前夕趕赴美國，分享徐皓明完成人生階段性任務喜悅，卻因突如其來的車禍受到重傷，目前他的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，頸部以下都不能動。醫生估計的治療費用超過60萬元，對於原本經濟狀況不佳的徐家，更是雪上加霜。徐皓明表示，他對如何償還十分擔憂，也希望母親和外婆好轉後，可以轉回台灣治療。

徐皓明的母親曾在衛福部澎湖老人之家服務，主任莊華州表示，曾見過一次徐皓明，是位充滿笑容的大男孩。父親因身體不便，所以媽媽是家中的經濟支柱，母親曾在澎老擔任清潔工作一段時間，是位待人親切又認真工作的人，很不幸發生這樣的事情，如有能力也請大家一起為她們祈福並給予實質上的幫助。

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