澎湖西嶼竹灣國小1人畢典 105年老校正式走入歷史

李婕寧為竹灣國小最後一位畢業生，囊括所有畢業禮物與獎品。（記者劉禹慶攝）

2024/06/06 16:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日治時代設校、走過一世紀的西嶼竹灣國小，今年舉行1名畢業生畢典後，將變成池東國小竹灣分部，僅剩的2名5年級生之1的顏冠恩說，明年還是想以竹灣國小名義畢業，顏父也是家長會長的顏佳榮當場要求明年畢典，一定要在竹灣國小舉行。

今年畢業季過後，澎湖鎮海國中、虎井國小、竹灣國小都將走入歷史，鎮海國中與白沙國中併校，虎井國小成為馬公國小分部、竹灣國小成為池東國小分部。竹灣國小走過105年歲月，今年僅有1位畢業生李婕寧，就讀3年紀的弟弟李杰謙轉馬公國小4年級音樂班，全校僅剩下5年紀顏冠恩、許俊宇2位學生。

由於竹灣國小畢業典禮後，明年就成為池東國小竹灣分校，雖然2名學生仍可以在竹灣國小讀完最後一年，但顏冠恩還是想以竹灣國小名義畢業，不滿表示明年領到畢業證書，會當場撕掉。其父親家長會長顏佳榮也當場向出席教育處副處長李靜嵐請命，呼籲明年畢業典禮留在竹灣國小舉行。

隨著竹灣國小在歷史舞台退場，校長莊文啓調外垵國小校長，6名老師留下2人，陪同2位學生到明年畢業。今年竹灣國小畢業典禮外垵國小校長許有志、池東國小校長鄭源順、西嶼國中校長夏才能、立委楊曜助理段湘玲等貴賓都到場，見證百年歷史的竹灣國小最後榮耀。

走過百年風華的竹灣國小師生，明年大都各奔東西。（記者劉禹慶攝）

竹灣國小一人畢業典禮，熱鬧之後百年竹灣國小正式走入歷史。（記者劉禹慶攝）

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