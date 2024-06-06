為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

馬公港一號碼頭延長 挪威郵輪奮進號搶頭香首航

馬公港一號碼頭延長工程完工，挪威奮進號郵輪搶頭香首航。（記者劉禹慶攝）

馬公港一號碼頭延長工程完工，挪威奮進號郵輪搶頭香首航。（記者劉禹慶攝）

2024/06/06 09:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公港一號碼頭延長工程完工後，由雄獅旅遊引進挪威郵輪旗下「奮進號」搶頭香進行首航，今（6）日搭載1327名旅客抵澎，澎湖縣政府安排菊之音合唱團，演唱「外婆的澎湖灣」迎賓，澎管處長洪志光、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等，都到現場表達歡迎郵輪到訪，12日（夜泊）、29日各有一航次抵澎。

原本馬公港最多僅能停泊5萬噸郵輪，噸位數較大的郵輪，必須泊靠在風櫃尾海域，再以小船接駁登岸，相當麻煩。因此台灣航港公司高雄分公司馬公管理處延長馬公港一號碼頭，原以皇家加勒比國際遊輪所屬海洋綠洲號為範本，重10萬噸、長360公尺，碼頭延長為390公尺，後因皇家遊輪放棄澎湖航線，馬公港延長縮為290公尺。

今日到訪的「奮進號」，重75900噸 ，5日起以基隆為母港正式啟航，搭載1327名旅客進行3天2夜的海上之旅，並於今日抵達澎湖，澎湖縣政府準備「噴水儀式」歡迎。後續還將以基隆、高雄為雙母港，共推出32趟次航程，前往澎湖、日本、韓國、香港等熱門旅遊城市，澎湖為唯一台灣離島航次，預計3航次抵澎。

挪威郵輪奮進號讓旅客可自由自在的在船上享用設施及美饌，除了有業界少見的「自選艙房」服務外，船上還提供多達6間的免付費餐廳，以及義大利餐廳、法式餐廳、日本料理、鐵板燒、牛排館、星巴克咖啡、酒吧等，共有逾20種餐飲選擇，為同級郵輪最多，24小時輪番提供豐富的餐飲服務。

澎湖縣政府安排菊之音合唱團，在馬公碼頭迎賓。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府安排菊之音合唱團，在馬公碼頭迎賓。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬公1號碼頭延建啟用 可迎15萬噸郵輪
2024/04/26 05:30

馬公1號碼頭延建啟用 可迎15萬噸郵輪
澎湖拚觀光！馬公港國際郵輪碼頭升級啟用 旅運中心動土
2024/04/25 11:49

澎湖拚觀光！馬公港國際郵輪碼頭升級啟用 旅運中心動土

國際品質大賞認證！CIMOR拿下雙面金獎
馬公郵輪港碼頭 今年首艘國際郵輪停泊
2024/03/23 05:30

馬公郵輪港碼頭 今年首艘國際郵輪停泊
澎湖旅遊旺季通關壅塞 航港局：落實馬公港船班分流
2024/04/23 18:11

澎湖旅遊旺季通關壅塞 航港局：落實馬公港船班分流

碳佐誠品來了！台南南區超級黑馬
澎湖縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播