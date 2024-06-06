馬公港一號碼頭延長 挪威郵輪奮進號搶頭香首航

馬公港一號碼頭延長工程完工，挪威奮進號郵輪搶頭香首航。（記者劉禹慶攝）

2024/06/06 09:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公港一號碼頭延長工程完工後，由雄獅旅遊引進挪威郵輪旗下「奮進號」搶頭香進行首航，今（6）日搭載1327名旅客抵澎，澎湖縣政府安排菊之音合唱團，演唱「外婆的澎湖灣」迎賓，澎管處長洪志光、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等，都到現場表達歡迎郵輪到訪，12日（夜泊）、29日各有一航次抵澎。

原本馬公港最多僅能停泊5萬噸郵輪，噸位數較大的郵輪，必須泊靠在風櫃尾海域，再以小船接駁登岸，相當麻煩。因此台灣航港公司高雄分公司馬公管理處延長馬公港一號碼頭，原以皇家加勒比國際遊輪所屬海洋綠洲號為範本，重10萬噸、長360公尺，碼頭延長為390公尺，後因皇家遊輪放棄澎湖航線，馬公港延長縮為290公尺。

今日到訪的「奮進號」，重75900噸 ，5日起以基隆為母港正式啟航，搭載1327名旅客進行3天2夜的海上之旅，並於今日抵達澎湖，澎湖縣政府準備「噴水儀式」歡迎。後續還將以基隆、高雄為雙母港，共推出32趟次航程，前往澎湖、日本、韓國、香港等熱門旅遊城市，澎湖為唯一台灣離島航次，預計3航次抵澎。

挪威郵輪奮進號讓旅客可自由自在的在船上享用設施及美饌，除了有業界少見的「自選艙房」服務外，船上還提供多達6間的免付費餐廳，以及義大利餐廳、法式餐廳、日本料理、鐵板燒、牛排館、星巴克咖啡、酒吧等，共有逾20種餐飲選擇，為同級郵輪最多，24小時輪番提供豐富的餐飲服務。

澎湖縣政府安排菊之音合唱團，在馬公碼頭迎賓。（記者劉禹慶攝）

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