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迎接觀光旺季 東嶼坪別開生面舉辦開島典禮

東嶼坪開島典禮，特別安排東嶼坪守護宣言。（年年有鰆提供）

東嶼坪開島典禮，特別安排東嶼坪守護宣言。（年年有鰆提供）

2024/04/02 23:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東嶼坪歷經秋冬的沉睡後，春天來臨象徵著萬物復甦。春天聲音代表著季節變遷，是海的歌聲，是風吹拂草叢的聲音，是小羊尋找母親的叫聲，也是島民播種、準備工作的聲音，更是旅人踏上島嶼的聲音。這些聲音共同述說著春夏的到來，島嶼準備啟程的故事。今（2）日舉辦別開生面的開島典禮。

去年杜蘇芮颱風重創澎湖南海各島嶼，東嶼坪青年們帶領社區一同進行島嶼沿岸、道路、海底整理、同時為了持續進行海洋環境教育，在風災後向國家公園申請進行設置咾咕石珊瑚礁復育區，持續進行珊瑚復育監測及海洋環境宣導等工作推動。經過半年休養生息後，今年4月配合南方四島國家公園水域遊憩開放時間辦理開島活動。

「山海萬物聲」活動主題，圍繞著與山海共生存，代表東嶼坪青年持續手護海洋、守護島嶼的決心。透過活動，讓更多人了解如何親近山、親近海，更重要的是，如何種下環境保護的種子，讓維護生態的理念得以廣泛傳播。同時希望未來在帶領遊客上島時能降低對島嶼的負荷，將海洋環境宣導融入生態旅遊中。

開島典禮在南海碼頭宣示，農業部農村發展及水土保持署副組長吳菁菁、澎湖縣政府農漁局長陳高粱、海洋國家公園管理處馬公服務中心技正李尚謙，與年年有鰆團隊、東嶼坪阿福的家，一同進行-東嶼坪海洋承諾宣言，

宣言起於2022年4月寒害導致珊瑚礁白化，島上青年自發性成立護海護坪守護隊，進行海洋環境宣導，至今已簽署6388份。

東嶼坪歡迎遊客，也呼籲共同守護東嶼坪自然環境。（年年有鰆提供）

東嶼坪歡迎遊客，也呼籲共同守護東嶼坪自然環境。（年年有鰆提供）

東嶼坪當地盛產食材，讓登島遊客大快朵頤。（年年有鰆提供）

東嶼坪當地盛產食材，讓登島遊客大快朵頤。（年年有鰆提供）

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