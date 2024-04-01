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澎湖花火節攜手航海王無人機煙火秀 5/2開幕照亮夏日夜空

今年澎湖國際海上花火節將於5月2日正式開幕。（澎湖縣政府提供）

今年澎湖國際海上花火節將於5月2日正式開幕。（澎湖縣政府提供）

2024/04/01 17:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年澎湖國際海上花火節與日本知名動畫航海王合作，將於5月2日正式開幕，同時今年首次有試放場，並延長1個月至7月底；此外今年適逢航海王動畫25週年，將推出航海王主題無人機煙火秀，活動共計施放28場煙火秀，照亮澎湖夏日夜空。

澎湖縣縣長陳光復今天在記者會現場化身航海王的主角魯夫，他表示澎湖花火節是台灣觀光一大盛事，去年將近128萬人到訪澎湖，相信今年可以再創高峰，更打趣地說屆時他會像魯夫一樣伸出長長的橡膠手臂，張手歡迎大家，相約澎湖見。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節規劃4月18日及4月25日兩場試放場，5月2日正式開幕至7月30日閉幕，期間也規劃6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝三場離島場，另6月29日加碼一場花火活動，總計28場活動。其中航海王無人機秀將於5月2日開幕首次亮相，演出完整版航海王主題無人機煙火秀。

澎湖縣政府旅遊處也表示，今年花火節邀請來自5個國家煙火團隊，28場花火活動中將有6場國際煙火場，包含5月13日花火活動將由來自捷克的煙火團隊施放、6月3日為法國隊、6月24日為奧地利隊、6月29日及7月2日為義大利隊、7月16日為馬來西亞隊，縣府也邀請芬蘭國慶煙火團隊作為煙火施放顧問。

2024澎湖國際海上花火節與日本知名動畫航海王合作，澎湖縣府今日在台北舉行記者會宣傳花火節。（記者陳嘉怡攝）

2024澎湖國際海上花火節與日本知名動畫航海王合作，澎湖縣府今日在台北舉行記者會宣傳花火節。（記者陳嘉怡攝）

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