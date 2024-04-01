為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

災情曝光！澎湖東吉17級強風破紀錄 村長：驚魂一夜

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄，建築工地鷹架遭強風吹倒。（東吉村長高宏志提供）

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄，建築工地鷹架遭強風吹倒。（東吉村長高宏志提供）

2024/04/01 12:51

首次上稿 10:48
更新時間 12:51（新增畫面）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日俗語稱「春天後母心」，形容春天天氣瞬息萬變，澎湖縣自昨天（3月31日）至今天上午，歷經強陣風、雷雨、濃霧等激烈天候襲擊，東吉嶼更一度出現17級強陣風，打破史上3月風力紀錄，島上建築及物品受風力肆虐一片狼藉，歷經驚魂一夜，村長高宏志用影像對外界曝光慘狀，所幸沒有造成傷亡。

澎湖氣象站昨日接連發出大雷雨、強陣風、濃霧等災害性預報，第一報在晚間6時5分，持續至7時；第二報出現在晚間9時12分，持續至9時45分；第三報是今日凌晨2時19分發出，持續至凌晨3時45分。

受到東吉嶼昨晚6-7時颳起17級強陣風，風力等同強烈颱風過境，破了東吉嶼3月份風力歷史記錄。今日凌晨2時25分澎湖站觀測到能見度低於1公里，出現濃霧；望安鄉出現1小時45毫米，累積雨量達到/24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區的豪大雨標準。鄉長許賢德與議員陳佩真整夜未闔眼，緊盯陸續回報災情。

高宏志說，強風發生時，與父親站在船頭拉遮陽帆布，拉沒一半就風來了，還拉不過，剛好位在狂風暴雨加冰雹的搖滾去，好險不大顆，不然就頭破血流了！

他旋即用影像紀錄東吉災情，包括圍牆、鷹架倒塌、各種沒收的帆布吹歪斷裂、貨櫃翻掉、還有各種物品乾坤大挪移，至少都遠離原位置50公尺以上，所幸無人傷亡。

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄。（東吉村長高宏志提供）

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄。（東吉村長高宏志提供）

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄，鐵皮屋頂四處吹落，居民度過驚魂夜。（東吉村長高宏志提供）

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄，鐵皮屋頂四處吹落，居民度過驚魂夜。（東吉村長高宏志提供）

東吉民眾停泊的小船，被吹上岸。（民眾提供）

東吉民眾停泊的小船，被吹上岸。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對流雲系驟雨強 台南啟動抽水站、抽水機
2024/04/01 10:30

對流雲系驟雨強 台南啟動抽水站、抽水機
上班注意雷雨！ 嘉義縣、台南市發布「大雷雨即時訊息」
2024/04/01 08:30

上班注意雷雨！ 嘉義縣、台南市發布「大雷雨即時訊息」

永康永大路商圈夯 高質感輕豪宅當紅
10縣市豪、大雨特報至明晨 苗中彰投慎防大雷雨
2024/03/31 22:15

10縣市豪、大雨特報至明晨 苗中彰投慎防大雷雨
週一雨彈轟炸！中部以北早上防大雨襲擊
2024/03/31 21:01

週一雨彈轟炸！中部以北早上防大雨襲擊

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
大雷雨轟炸北台灣！桃機10航班轉降小港、中國機場
2024/03/31 19:29

大雷雨轟炸北台灣！桃機10航班轉降小港、中國機場
強風來襲！台北內湖捷運站外施工圍籬脫落 山坡路樹倒塌1傷
2024/03/31 17:58

強風來襲！台北內湖捷運站外施工圍籬脫落 山坡路樹倒塌1傷
澎湖縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播