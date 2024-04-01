災情曝光！澎湖東吉17級強風破紀錄 村長：驚魂一夜

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄，建築工地鷹架遭強風吹倒。（東吉村長高宏志提供）

2024/04/01 12:51

首次上稿 10:48

更新時間 12:51（新增畫面）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日俗語稱「春天後母心」，形容春天天氣瞬息萬變，澎湖縣自昨天（3月31日）至今天上午，歷經強陣風、雷雨、濃霧等激烈天候襲擊，東吉嶼更一度出現17級強陣風，打破史上3月風力紀錄，島上建築及物品受風力肆虐一片狼藉，歷經驚魂一夜，村長高宏志用影像對外界曝光慘狀，所幸沒有造成傷亡。

澎湖氣象站昨日接連發出大雷雨、強陣風、濃霧等災害性預報，第一報在晚間6時5分，持續至7時；第二報出現在晚間9時12分，持續至9時45分；第三報是今日凌晨2時19分發出，持續至凌晨3時45分。

受到東吉嶼昨晚6-7時颳起17級強陣風，風力等同強烈颱風過境，破了東吉嶼3月份風力歷史記錄。今日凌晨2時25分澎湖站觀測到能見度低於1公里，出現濃霧；望安鄉出現1小時45毫米，累積雨量達到/24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區的豪大雨標準。鄉長許賢德與議員陳佩真整夜未闔眼，緊盯陸續回報災情。

高宏志說，強風發生時，與父親站在船頭拉遮陽帆布，拉沒一半就風來了，還拉不過，剛好位在狂風暴雨加冰雹的搖滾去，好險不大顆，不然就頭破血流了！

他旋即用影像紀錄東吉災情，包括圍牆、鷹架倒塌、各種沒收的帆布吹歪斷裂、貨櫃翻掉、還有各種物品乾坤大挪移，至少都遠離原位置50公尺以上，所幸無人傷亡。

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄。（東吉村長高宏志提供）

澎湖縣東吉島十七級強風，破了歷年三月紀錄，鐵皮屋頂四處吹落，居民度過驚魂夜。（東吉村長高宏志提供）

東吉民眾停泊的小船，被吹上岸。（民眾提供）

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