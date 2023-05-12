民政處長許啟川夫婦涉及賄選案 澎湖地檢署不起訴

澎湖縣政府民政處長許啟川夫婦涉及禮盒賄選案，澎湖地檢署予以不起訴處分。（記者劉禹慶攝）

2023/05/12 16:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現任澎湖縣政府民政處長許啟川去年投入西嶼鄉長選舉，遭檢舉以禮盒賄選，經澎湖地檢署指揮警調偵辦，搜索許姓候選人及住處，並同步傳訊涉案人及證人等8人後，許姓夫婦10萬元具保，並獲得不起訴處分。

許啟川接獲地檢署不起訴通知後，認為遲來的正義心裡百感交集，總算老天有眼明察秋毫，不向恐嚇低頭，不向權力屈服下，而得到正義公平的裁決，更讓其堅信舉頭三尺有神明，做人不因惡小而為之，不因善小而不為，人在做天在看，不是不報，只是時候未到。

地檢署不起訴書指出，去年11月3日接獲檢舉情資，指出西嶼鄉長候選人許啟川，涉嫌以禮盒賄選，隨即指派黃政德檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局白沙分局、刑事警察大隊科技偵查隊、內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊共組專案小組偵辦。專案小組持搜索票，對許啟川許競選總部及住處進行搜索，查扣手機電磁紀錄、名冊等證物。

經檢察官訊問釐清案情後，認定許啟川夫婦涉嫌於去年8月中下旬，共同前往贈送價值500元禮盒及內附貼有競選標語「西嶼鄉長許姓參選人贈」之原子筆、含有競選文宣之口罩等物，予西嶼鄉內其中5名村長，並請託支持許啟川，違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪犯罪嫌疑，但認為西嶼鄉有11個村，夫婦兩人僅送村長月餅禮盒，未擴及其他鄉民，所以予以不起訴處分。

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