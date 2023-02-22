全國第二座海洋保育中心揭幕 海委會主委管碧玲抵澎主持

澎湖海洋保育教育中心，是全國第二座中心。（記者劉禹慶攝）

2023/02/22 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台第二座海洋保育教育中心，今日在澎湖縣種苗繁殖場開幕啟用，海洋委員會主任委員管碧玲跨海抵澎，與澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、海洋保育署副署長吳龍靜共同剪綵，開啟澎湖海洋生態保育及環境教育新篇章。

管碧玲表示，澎湖是全國第2座海洋保育中心，過去澎湖在珊瑚復育、海龜、鯨豚救護、海鳥棲地保育成效卓著，擁有8個保護區、1個國家公園。海委會、澎湖縣政府種苗繁殖場共同合作，採用最新沉浸式科技，讓民眾身歷其境體驗海洋保育過程，期盼與縣府在生態保育、漁業永續及在地創生有更多合作。

劉陳昭玲表示，澎湖以漁立縣，以海為田，海洋是澎湖的母親，孕育所有的澎湖子民，因此海洋保育觀念必須深植人心，讓澎湖海洋生態一天比一天更好，管碧玲是澎湖海洋之母。陳光復表示，縣府去年放流880萬餘尾魚、貝、沙蟹等種苗，也植栽3800株珊瑚，期盼海洋保育教育中心發揮最大功能，讓生態資源永續發展。

澎湖海洋保育教育中心，縣府爭取海洋委員會海洋保育署經費補助，以剪紙藝術為基底，以綠蠵龜、瓶鼻海豚及硨磲貝等指標性保育物種主題，另以水產種苗繁殖場培育之物種做為插圖，增設入口意象來呈現中央與地方政府聯手之保育成果。並設置海洋劇場，呈現澎湖珊瑚礁棲地復育及海底覆網清除的成果。另設置各式燈箱及展示櫃，展示海洋所面臨的問題及珊瑚礁、大型海藻培育成果。

澎湖種苗繁殖場復育藻類有成，管碧玲認為是大海恩賜的禮物。（記者劉禹慶攝）

管碧玲與澎湖縣長陳光復，共同體驗種植珊瑚。（記者劉禹慶攝）

管碧玲對於藻類製作的健康食物，感到相當驚艷。（記者劉禹慶攝）

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