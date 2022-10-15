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    首頁　>　澎湖縣

    寒風細雨中 澎湖60騎士完成挑戰號稱全台最矮小百岳

    澎管處挑戰小百岳蛇頭山活動，由貴賓們鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

    澎管處挑戰小百岳蛇頭山活動，由貴賓們鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/15 17:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原來地勢平坦的澎湖，也有小百岳！名列行政院體育委員會挑選第100座的台灣小百岳，位於馬公市風櫃里的蛇頭山，峰頂海拔2000「公分」，是全台最矮小百岳，今日澎管處舉辦挑戰小百岳活動，60名騎士寒風細雨完成挑戰小百岳。

    「一騎攻上台灣小百岳-蛇頭山」活動，由澎管處長許宗民主持，今天活動由馬公市公所秘書林永添、議員陳慧玲、澎湖縣觀光協會理事長陳仁和、澎湖縣自行車協會理事長許錦仙、澎澄飯店董事長蔡萬生、澎坊股份有限公司副理翁嘉仁等人，共同舉槍鳴笛啟動下，參加者冒著寒風細雨分批出發。

    活動路線以繞行馬公市澎南區多元自行車路線一圈為主，由澎湖遊客中心出發，行經嵵裡沙灘後一路直行至峰頂海拔2000公分的蛇頭山遊憩區。「蛇頭山」遊憩區位於澎湖的南環最尾端，扼守著馬公水道，自古以來即是兵家必爭之地，是歷史悠久的古戰場，現在還有荷蘭城遺址、法軍紀念碑與日軍松島艦紀念碑等，在在均刻劃著歷史上戰爭的印記。

    另外，澎管處也提供每位參加活動車友CP值破表的完騎禮，有精美的自行車跳島嘉年華活動（LOVE+澎湖）主題LED別針、運動腰包及精美餐盒，還有Apple Watch 7、AirPods 3、Bone單車手機支架、單車紀念小帽、嗨熊頸枕及運動水壺等多項抽獎好禮，讓車友們體驗好玩、好吃，還有好康拿的自行車活動，為此次挑戰蛇頭山活動劃下完美句點。

    冒著寒風細雨，60名騎士完成挑戰小百岳壯舉。（記者劉禹慶攝）

    冒著寒風細雨，60名騎士完成挑戰小百岳壯舉。（記者劉禹慶攝）

    蛇頭山號稱是台灣最矮小百岳，海拔2000公分。（記者劉禹慶攝）

    蛇頭山號稱是台灣最矮小百岳，海拔2000公分。（記者劉禹慶攝）

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