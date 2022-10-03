全球氣候異常 澎湖牡蠣減產但大砲卷豐收

澎湖傳出大砲卷大豐收佳音，西嶼籍漁船滿載而歸。（記者劉禹慶攝）

2022/10/03 16:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全球氣候異常，先是年初寒害，隨後又是海水溫度過高，導致澎湖養殖的牡蠣減產，但新近卻在澎湖西邊海域傳出捷報，進入盛產期的大砲卷大豐收，有漁船一夜進帳50餘萬元

據了解，西嶼橫礁莊姓船長，2日上午於花嶼西北海域以延繩釣方式作業，意外捕獲近600公斤大砲卷，以目前市價每公斤1000元計算，此趟出海大約進帳50餘萬元。莊姓船長表示，今年砲卷數量比去年略多，此趟捕獲大砲卷，每隻重量約半公斤，為保持最佳新鮮度，捕捉上船後必須立即在海上處理，先去除內臟，以熱水煮熟，再放入船艙內冷藏。

大砲卷與小管相比，肉質厚實更有嚼勁，堪稱「頭足類」生物中的白金土魠；由於10月份東北風起，接下來漁民將改捕捉土魠，今年的小管季即將結束，因此漁船剛靠碼頭，立即吸引許多民眾詢問購買，一夜辛苦的結果，化為實際的金錢報酬，讓船長及船員們都笑得開懷。

今年大砲卷的豐收，猶如去年旭蟹豐收的盛況一樣，外傳是澎湖籍漁船尋找到新的旭蟹棲息地，才能滿載而歸；而澎湖大砲卷豐收，除了疑似與天氣異常極端變化有關外，最重要的是澎湖人視為海洋種原庫的台灣淺堆，以往常遭中國砂石船及漁船越界肆虐作業，在海巡署強勢作為下，已達到遏阻的效應，才能讓海洋資源有重新復甦的機會。

大砲卷名不虛傳，與成人手臂相同。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法