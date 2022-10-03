為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    全球氣候異常 澎湖牡蠣減產但大砲卷豐收

    澎湖傳出大砲卷大豐收佳音，西嶼籍漁船滿載而歸。（記者劉禹慶攝）

    澎湖傳出大砲卷大豐收佳音，西嶼籍漁船滿載而歸。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/03 16:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全球氣候異常，先是年初寒害，隨後又是海水溫度過高，導致澎湖養殖的牡蠣減產，但新近卻在澎湖西邊海域傳出捷報，進入盛產期的大砲卷大豐收，有漁船一夜進帳50餘萬元

    據了解，西嶼橫礁莊姓船長，2日上午於花嶼西北海域以延繩釣方式作業，意外捕獲近600公斤大砲卷，以目前市價每公斤1000元計算，此趟出海大約進帳50餘萬元。莊姓船長表示，今年砲卷數量比去年略多，此趟捕獲大砲卷，每隻重量約半公斤，為保持最佳新鮮度，捕捉上船後必須立即在海上處理，先去除內臟，以熱水煮熟，再放入船艙內冷藏。

    大砲卷與小管相比，肉質厚實更有嚼勁，堪稱「頭足類」生物中的白金土魠；由於10月份東北風起，接下來漁民將改捕捉土魠，今年的小管季即將結束，因此漁船剛靠碼頭，立即吸引許多民眾詢問購買，一夜辛苦的結果，化為實際的金錢報酬，讓船長及船員們都笑得開懷。

    今年大砲卷的豐收，猶如去年旭蟹豐收的盛況一樣，外傳是澎湖籍漁船尋找到新的旭蟹棲息地，才能滿載而歸；而澎湖大砲卷豐收，除了疑似與天氣異常極端變化有關外，最重要的是澎湖人視為海洋種原庫的台灣淺堆，以往常遭中國砂石船及漁船越界肆虐作業，在海巡署強勢作為下，已達到遏阻的效應，才能讓海洋資源有重新復甦的機會。

    大砲卷名不虛傳，與成人手臂相同。（記者劉禹慶攝）

    大砲卷名不虛傳，與成人手臂相同。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》吃海鮮助增肌減脂！ 8種低脂高蛋白海鮮報你知
    2022/09/06 21:11

    健康網》吃海鮮助增肌減脂！ 8種低脂高蛋白海鮮報你知
    今年牡蠣受天災影響減產 單體牡蠣趁勢崛起
    2022/08/21 12:00

    今年牡蠣受天災影響減產 單體牡蠣趁勢崛起

    舉杯賀雙十！台酒國慶紀念酒限量發售中
    異常氣候影響 今年澎湖牡蠣恐減產7成以上
    2022/08/12 12:02

    異常氣候影響 今年澎湖牡蠣恐減產7成以上
    銅板美食來了！ 澎湖人的小確幸10元1斤牡蠣大放送
    2022/07/08 12:49

    銅板美食來了！ 澎湖人的小確幸10元1斤牡蠣大放送

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    澎湖海洋生物研究中心傳喜訊 中國槍魷成功產卵
    2021/10/04 11:04

    澎湖海洋生物研究中心傳喜訊 中國槍魷成功產卵
    真魚開箱！買小管奉送「魚中有魚」 消費者卻覺得虧到
    2020/04/13 20:35

    真魚開箱！買小管奉送「魚中有魚」 消費者卻覺得虧到
    澎湖縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播