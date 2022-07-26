為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    刺網實名制「布牌」免費申請 澎湖農漁局：將不定期查核標示

    網具實名制提供免費布條，有需要船主可向澎湖縣政府農漁局索取。（澎湖縣政府農漁局提供）

    網具實名制提供免費布條，有需要船主可向澎湖縣政府農漁局索取。（澎湖縣政府農漁局提供）

    2022/07/26 16:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院農業委員會為落實責任制漁業，去年公布「刺網漁業漁具標示措施」，為了讓刺網漁具標示更清楚不易剝落、模糊，漁業署提供刺網實名制免費布牌申請，布牌上將印有船編號，不需另外手寫。

    澎湖縣政府農漁局呼籲漁民朋友應確實遵守刺網實名制規範，漁船進出港攜帶之刺網漁具，需於浮球（子）上以書寫、噴漆、鐫刻、綁繫標籤，及其他不易脫（剝）落之方式，清楚標示漁船統一（CT）編號，並保持清晰可辨識狀態，澎湖縣環保案件查察小組亦將不定期查核確認漁具是否確實標示。

    「標示布牌」申請需提供資料：漁船船名、漁船編號（CT編號）、需要幾組（1組10片）、宅配寄送資料（地址、收件人、電話）等；同時行政院農業委員會漁業署規定自去年1月1日起，漁船出港作業若因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因，以致無法攜回刺網漁業漁具時，漁業人員應以口頭或書面方式，向台灣地區漁業通訊電臺、各縣（市）政府或區漁會完成通報。

    另外，為簡化通報程序，倘漁民流失網具，歡迎逕撥農漁局06-9262620轉121專線，敘明漁船船名、網具流失地點等細節，即完成通報作業。

    由於廢棄漁網一向有海底死亡長城之稱，導致海洋生物枉死，農漁局呼籲漁民一定要切實遵守網具實名制，才能讓海洋資源永續。

    卡死在網具中的綠蠵龜，都已成了一堆骸骨。（葉生弘提供）

    卡死在網具中的綠蠵龜，都已成了一堆骸骨。（葉生弘提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北漁民注意！刺網、拖網禁漁期規定免受罰
    2022/06/05 11:37

    新北漁民注意！刺網、拖網禁漁期規定免受罰
    刺網漁具實名制7月上路 宜蘭推廢棄刺網回收獎勵金
    2021/06/30 14:24

    刺網漁具實名制7月上路 宜蘭推廢棄刺網回收獎勵金

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    保護海洋資源 台東刺網漁業輔導轉型
    2017/10/08 08:52

    保護海洋資源 台東刺網漁業輔導轉型
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播