刺網實名制「布牌」免費申請 澎湖農漁局：將不定期查核標示

網具實名制提供免費布條，有需要船主可向澎湖縣政府農漁局索取。（澎湖縣政府農漁局提供）

2022/07/26 16:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院農業委員會為落實責任制漁業，去年公布「刺網漁業漁具標示措施」，為了讓刺網漁具標示更清楚不易剝落、模糊，漁業署提供刺網實名制免費布牌申請，布牌上將印有船編號，不需另外手寫。

澎湖縣政府農漁局呼籲漁民朋友應確實遵守刺網實名制規範，漁船進出港攜帶之刺網漁具，需於浮球（子）上以書寫、噴漆、鐫刻、綁繫標籤，及其他不易脫（剝）落之方式，清楚標示漁船統一（CT）編號，並保持清晰可辨識狀態，澎湖縣環保案件查察小組亦將不定期查核確認漁具是否確實標示。

「標示布牌」申請需提供資料：漁船船名、漁船編號（CT編號）、需要幾組（1組10片）、宅配寄送資料（地址、收件人、電話）等；同時行政院農業委員會漁業署規定自去年1月1日起，漁船出港作業若因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因，以致無法攜回刺網漁業漁具時，漁業人員應以口頭或書面方式，向台灣地區漁業通訊電臺、各縣（市）政府或區漁會完成通報。

另外，為簡化通報程序，倘漁民流失網具，歡迎逕撥農漁局06-9262620轉121專線，敘明漁船船名、網具流失地點等細節，即完成通報作業。

由於廢棄漁網一向有海底死亡長城之稱，導致海洋生物枉死，農漁局呼籲漁民一定要切實遵守網具實名制，才能讓海洋資源永續。

卡死在網具中的綠蠵龜，都已成了一堆骸骨。（葉生弘提供）

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