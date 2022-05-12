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    七美珊瑚產卵 臥牛海域大批粉紅精靈染紅藍色海水

    七美海域出現粉紅精靈寶寶，將海水染成紅通通一片。（七美報報提供）

    七美海域出現粉紅精靈寶寶，將海水染成紅通通一片。（七美報報提供）

    2022/05/12 16:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆3月23日媽祖生，是海邊珊瑚產卵高潮期，七美臥牛海邊11日被大量粉紅精靈佔據，染紅整片海域，讓以雙心石滬聞名的七美島，再添繽紛喜氣色彩，原來是七美珊瑚寶寶出生了，大家都期待能順利長大，豐富當地生態。

    看過藍色海水瞬間染紅的奇景嗎？11日前往七美參觀的遊客都有幸看到，還能聞到空氣中淡淡腥臭味；澎湖海洋生物研究中心表示，應是澎湖優勢珊瑚軸孔珊瑚產卵，因精卵數夠多，才會漂到水面上。讓許多親眼目睹的遊客都驚呼連連。

    一般而言，珊瑚產卵都在農曆3月23日媽祖生前後，但時序已進入農曆4月11日，為何昨日七美臥牛海域突然出現珊瑚產卵奇景？澎湖海洋生物研究中心表示，珊瑚產卵會因鋒面經過及氣壓過低，導致延後產卵，目前還是在合理日期內，並非自然異常。

    根據海洋生物研究中心調查指出，澎湖海域優勢珊瑚種類都是軸孔珊瑚，第二名則是表孔珊瑚，初步研判應是軸孔珊瑚產卵大爆發，才會染紅七美臥牛海域，包括光線、月光亮度、氣壓及水流等都可能影響產卵。七美原本雙心石滬就以浪漫情人島著稱，出入遊客多是成雙成對的情侶或夫妻，大家看到珊瑚產卵的奇景都很開心，對染成淺淺粉紅色的海面，頻呼有趣。

    七美原本就是浪漫情人島，珊瑚產卵帶來紅色喜氣。（七美報報提供）

    七美原本就是浪漫情人島，珊瑚產卵帶來紅色喜氣。（七美報報提供）

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