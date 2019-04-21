澎湖珊瑚產卵季 大倉北海域紅通通一片

2019-04-21 14:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆3月23日媽祖生前後，是珊瑚產卵的季節，夜晚時海邊會傳來淡淡的腥臭味，白天就會出現紅通通一片海域奇景，澎湖有民眾記錄到大倉北海域出現珊瑚產卵，顯示澎湖珊瑚產卵季展開，海中正繁忙繁衍下一代。

澎湖有民眾駕船經過大倉北海域，發現一片紅色物質隨潮流而來，並伴隨珊瑚產卵特有的腥臭味，因此用影像記錄並發表在臉書；由於珊瑚產卵是許多海洋生物的餌料，外界都認為可能會孕育許多生物，成為最佳釣場，但有釣客留言，只要是珊瑚產卵經過的海域，大部分都釣不到魚，顛覆外界印象。

針對外界的疑慮，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，珊瑚卵是許多海洋生物的餌料，尤其是甲殼類生物及藤壺類，都會趁機大快朵頤，釣客的質疑可能是魚群吃飽了這些餌料，不再索餌，另外也有可能是珊瑚產卵特殊氣息，造成忌避效果，讓不喜這氣味的魚群不會靠近。

另外珊瑚卵一定都是紅色嗎？謝恆毅也告訴大家標準答案，其實雌雄同體的珊瑚產卵時，精子與卵子包在一起，剛開始是白色，等到在海面上爆開時精卵分離，才變成紅色，而精卵會另外尋找其他個體精卵結合，因此才會有大爆發之說，增加配對機會，120個小時內會變成浮浪幼蟲，1週至10天內尋找基質著苗，才知道是何種珊瑚？現在澎湖海域最多的就是美麗軸孔珊瑚，另外還有菊珊瑚科、棘杯珊瑚及表孔珊瑚等。

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