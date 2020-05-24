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首頁　>　澎湖縣

創造許多醫療奇蹟 中醫上醫會重返澎湖義診

2020-05-24 19:29:13
中國醫藥大學附設醫院教授級主治醫師高尚德，領軍為澎湖義診造福民眾。（記者劉禹慶攝）

中國醫藥大學附設醫院教授級主治醫師高尚德，領軍為澎湖義診造福民眾。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因武漢肺炎〈新型冠狀病毒病，COVID-19〉疫情停止2個月的澎湖義診活動，今日中國醫藥大學上醫會義診團重返澎湖，下午在馬公市烏崁里活動中心舉行義診活動，上午則在家戶拜訪，針對中風行動不便民眾提供服務，創造許多醫療奇蹟，讓澎湖人感念在心。

3年多前透過前衛生局長、現任參議陳淑娟引薦，因請台灣中醫第一把交椅-中國醫藥大學附設醫院教授級主治醫師高尚德抵澎，展開為期3年的澎湖義診計畫，第1年在西嶼外垵活動中心、第2年在馬公鎖港活動中心，去年8月進駐馬公烏崁活動中心，除了定點義診外，更前往家戶拜訪行動不方便長者，提供看診服務。

中醫上醫會義診團隊抵澎，前往行動不便病房家中提供居家服務。（中醫上醫會提供）

中醫上醫會義診團隊抵澎，前往行動不便病房家中提供居家服務。（中醫上醫會提供）

以湖西一位居家服務個案為例，去年7月原本長期臥床，只能張開眼皮，經過針灸活血，並搭配中藥調理體質，現在已能自行前往廟宇拜拜，轉變相當大；另一位因公成疾的年輕公務員，因腦部受傷，剛開始無法發出完整的單字，接受治療後已能成句發音，持續在進步中。

中醫上醫會醫術高超，每次義診都有許多人前來。（記者劉禹慶攝）

中醫上醫會醫術高超，每次義診都有許多人前來。（記者劉禹慶攝）

雖然今年受到武漢肺炎疫情影響，義診團隊2個月未抵澎，但仍按時寄送藥物給澎湖看診病患，更重要的是義診團隊食宿交通費用及藥費全部都是自費，由同是校友的陳淑娟找校友群組成的上醫會募資，讓澎湖民眾免費接受看診及領藥服務，但長期以來經費也成為重大負擔，前縣長陳光復聞訊，允諾將代為向中央爭取資源，持續散播善的種子。

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