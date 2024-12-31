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    好孕專車 元旦起擴大至外籍孕婦

    設籍新北市的孕媽咪，明年起均可搭乘好孕專車。 （社會局提供）

    設籍新北市的孕媽咪，明年起均可搭乘好孕專車。 （社會局提供）

    2024/12/31 05:30

    〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕新北市「好孕專車」明天（元旦）起擴大補助對象，取消原規定夫妻年所得需低於一五○萬元的排富門檻，凡設籍新北市的孕婦（包括外國籍），每人每趟次皆可申請最高二百元產檢車資補貼，預估新增六千人次受惠。社會局推出好禮放送活動，三月八日前搭乘，有機會獲得一千元的百貨禮券。

    社會局長李美珍表示，凡設籍新北市的孕婦或與新北市民結婚登記的外國籍孕婦，明年起都可申請「好孕專車」車資補貼，每人每趟次最高補貼二百元，懷孕期間最高補貼二十八趟次。孕婦預產期前可向社會局、各區公所線上申請或臨櫃辦理，審核通過後向三家合作計程車隊（台灣大車隊、大都會車隊、龍星車隊）叫車，透過「我的新北市APP」好孕乘車券QR Code付款。

    另外，衛生局針對癌症與成人預防保健篩檢明年起擴大適用年齡，並新增篩檢項目，包含成人健康檢查擴大補助卅至卅九歲族群每五年一次健康檢查，以及五癌症篩檢適用年齡再擴大。

    大腸癌篩檢糞便潛血檢查，適用年齡為四十五至七十四歲，有家族史者放寬四十歲起篩檢；子宮頸癌篩檢，廿五至廿九歲女性每三年進行抹片檢查，三十五、四十五、六十五歲額外進行HPV檢測；三十歲以上嚼檳榔或吸菸者進行口腔癌篩檢；「乳癌篩檢」乳房X光攝影適用年齡為四十至七十四歲女性；「肺癌篩檢」有家族史者女性四十至七十四歲、男性四十五至七十四歲，另外，五十至七十四歲重度吸菸者，每年廿包以上也符合資格。

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