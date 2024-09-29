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    首頁　>　新北市

    新北民進黨員聯誼 蘇巧慧、林右昌同台談合作

    2024/09/29 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民主進步黨新北市黨部昨晚舉辦卅七週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會，被視為參選下屆新北市長熱門人選的民進黨秘書長林右昌、新北市黨部主委蘇巧慧再次同台，兩人互動受到囑目，林右昌發言時表示，中央與地方共同合作，贏回新北、團結台灣。

    昨晚約五百多位黨員參加聯誼餐會，包括前行政院長蘇貞昌、前縣長尤清，以及多位議員都出席，蘇巧慧代表民進黨感謝資深黨員們的奉獻與支持。

    林右昌表示，加入民進黨，「守護台灣、走路有風」，月前他代表黨主席賴清德前往美國訪問，美國現在沒有「疑賴論」只有「信賴論」，不分民主黨及共和黨，還有日本都全力支持台灣。

    蘇巧慧與林右昌互動自然，蘇巧慧表示，自己擔任市黨部主委剛好滿百日，上任以來，把一天當三天在拚，努力做到上任時所說「黨務年輕化、黨部動起來」，就像在場前輩們年輕時，大家都跟新北黨部一起運作，這是凝聚黨員向心力最好的做法。

    對於與林右昌同台，蘇巧慧表示，林右昌對市黨部的活動幾乎每次都會來，很高興他能出席，因為黨中央越了解新北黨部在做什麼，地方與中央的配合度就會越好，只有合作無間，才有可能在接下來的大選當中贏得最後勝利。

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