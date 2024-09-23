《新北》928「壘積好棒棒」送早餐、抽獎

新北凱撒勇士女壘隊將在教師節舉辦「壘積好棒棒」主題日活動。 （企業女子壘球聯賽提供）

2024/09/23 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北凱撒勇士女壘隊將在九月廿八日教師節舉辦「壘積好棒棒」主題日，當天賽事在三重棒球場對戰「中華U十八」，免費入場，觀眾可獲得限量入場禮，包含安打抽獎券、精緻早餐一份，限額二百位，線上報名與現場排隊各限額一百名，九月廿四日中午開放線上報名。

體育局表示，「壘積好棒棒」主題日活動邀請一九八二年世界女壘錦標賽銀牌及一九九○年北京亞運銅牌女壘捕手蘇玉純開球，這面銀牌是我國女壘史上世界女子壘球錦標賽最佳成績，蘇玉純也培育許多現役女壘隊員、教練，在教師節擔任開球嘉賓具有傳承意義，她也組隊報名參加明年雙北世界壯年運動會壘球競賽。

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體育局說，「壘積好棒棒」主題日當天，九月壽星和教師可憑證件獲贈壽桃一顆；上半季新北凱撒勇士女壘隊打擊成績亮眼，包辦打擊王、打點王、盜壘王，再加碼「安打好棒棒抽獎活動」，只要新北凱撒勇士女壘隊敲出安打，就抽出禮券送給觀賽民眾，安打越多、獎項越多，活動資訊可上「新北運動聚點」、「新北凱撒勇士女子壘球隊」粉專查詢。

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