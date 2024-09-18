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    首頁　>　新北市

    新北6家溫泉業者標章過期 違規營業

    新北市溫泉多，但審計部報告指出，部分業者的溫泉標章已過期，卻持續對外營業。（資料照，觀旅局提供）

    新北市溫泉多，但審計部報告指出，部分業者的溫泉標章已過期，卻持續對外營業。（資料照，觀旅局提供）

    2024/09/18 05:30

    2家後來停業、1家已換發 3家依溫泉法各罰1萬

    〔記者陳奕劭／新北報導〕中秋節過後，氣溫下滑愈趨明顯，即將進入泡湯的旺季，但審計部指出，新北市有部分溫泉業者的溫泉標章早已過期，卻持續對外違規營業，在新北市觀光旅遊網的「冬日泡湯專區」更發現逾七成業者未完整揭露資訊，影響民眾消費的權益，要求市府督促改善。

    市府觀光旅遊局表示，未換發標章的六家業者已有二家停業、另一家已換發，並針對其它三家違規的業者各裁罰一萬元，因為業者在「冬日泡湯專區」登載意願較低，專區已移除資訊，另在觀旅局的行政資訊網公布相關訊息。

    冬日泡湯專區 逾7成未完整揭露資訊

    審計部的調查報告指出，為了維護民眾的泡湯權益，新北市共有五十家業者取得溫泉標章，標章的有效期限是三年，按規定須屆滿之前的二個月向地方政府申請換發，屆滿後未換發者，主管機關應在三十日內通知業者繳回標章標識牌，但新北市有部分溫泉業者的標章過期，未申請換發卻仍持續違規營業，觀旅局也未依法裁罰、未輔導業者重新申請。

    審計部並說，新北市觀光旅遊網的「冬日泡湯專區」，登載轄內合法溫泉業者的相關資訊，但截至去年八月底僅有十四家刊載，有多達三十六家業者未在網站專區完整揭露基本資訊，比例高達七成，導致網站不友善，不利遊客查詢。

    登載資訊已移除 改在行政資訊網公布

    觀旅局表示，經查共有六家溫泉業者逾期未換發溫泉標章，其中二家已停業，有一家已重新換發，其餘三家認定是違規營業，已依溫泉法第二十六條各自裁罰一萬元，考量業者在「冬日泡湯專區」的刊載意願不高，為了避免資訊不完整，造成消費者疑慮，已在專區網頁移除業者登載資訊，另在行政資訊網公布取得溫泉標章的業者資訊，並定期更新。

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