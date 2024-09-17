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    首頁　>　新北市

    新北桃子腳國中小 校舍擴建完工

    2024/09/17 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為紓解台北大學特定區人口的就學需求，新北市政府斥資五．三億元，擴建桃子腳國民中小學校舍，附屬幼兒園已於暑假完工開園，待國中小校舍整修完成，將於一一四學年度視學齡人口數配合增班，並招收有特殊需求的學齡兒童。

    新北市長侯友宜昨視察表示，北大特區周邊交通與大型建設日益完善，如今將桃子腳國小整建得更加美輪美奐，提供學區孩子在地就讀。

    工務局長馮兆麟指出，第三期校舍與共構幼兒園總工程經費約五．三億元，興建一棟地上六層、地下一層的建築物，包含九間幼兒園活動室、廿二間普通教室、五間特教教室、六間專科教室與行政空間，附設六十三格停車位。目前學校招收國小部四十八班、國中部二十一班，完工後將視學齡人口數配合增班。

    教育局長張明文表示，桃子腳國中小附屬非營利幼兒園已開園招生，國小部預計下學年可招收有特殊需求的學齡兒童等，滿足在地就學需求。

    桃子腳國中小校長郭昱晨說，因當地學生數眾多，過去畢業典禮必須抽籤或至台北大學借場地，未來校舍擴建後將興建演藝廳，提供舉辦活動或畢典使用。

    南園里長李培鈺表示，當地有一五○名學童須到柑園國小、龍埔國小就讀，新建校舍雖然無法滿足所有家長需求，但可讓部分學童就近入學，提高方便性。

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