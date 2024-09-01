新北遲緩兒鑑定大塞車 恐等逾半年

經過發展評估的小朋友，進行物理治療。（新北教育局提供）

2024/09/01 05:30

人力不足 影響家長申請特教、早療時程 市府︰可至北北基29醫院評估

〔記者翁聿煌／新北報導〕近年隨著政府衛教宣導，家長的特教知識普及化，發現疑似發展遲緩的兒童越來越多，但新北市醫院的兒童發展評估鑑定單位因人力不足，等候個案大塞車，至少需要排隊兩、三個月甚至半年以上，影響家長申請特教或早療資源的時程。衛生局表示，今年可較去年再增加一四一七個服務人次，新北孩童可至北北基共廿九家醫院評估鑑定。

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新北12醫院 可服務逾6000人次

前三年武漢肺炎疫情期間，各大醫院把醫護人力放在照顧染疫病患，兒童發展鑑定評估人力吃緊，新北許多家長抱怨聯合評估中心排不到號，至少要等兩、三個月甚至半年以上。

有學校表示，希望家長開學前取得醫院的聯合評估報告，學校可提供優先入園、安排特教班及課程等協助，如果來不及拿到報告，學校會先把孩子安排在普通班，視其學習、語言或人際社交等特殊狀況進行輔導，直到取得報告再調整。

一名育有發展遲緩兒童的家長說，拿到聯合評估報告後有助於子女進入幼兒園或國小時獲得更多特教資源協助，另一方面可申請社會福利資源。

衛生局指出，新北市有十二家醫院設有兒童發展聯合評估中心，預計今年聯合評估中心可較去年服務約五千人次，再增加一四一七個服務人次，但進行一次一人的聯合評估，需要花費半天時間，因此新北市與鄰近的台北市及基隆市等十七家評估鑑定醫院合作，新北兒童可至北北基廿九家醫院進行評估鑑定。

放寬補助條件 醫師註明即符合

社會局表示，針對家長申請鑑定報告不易，已放寬發放補助條件，只要家長帶子女在一般醫院小兒科看診，由醫師註明發展遲緩，即可符合補助資格。

國小特教老師指出，入學前發展評估鑑定大塞車的現象存在已久，家長一定要即早排隊掛號才來得及，但是不意味拿到報告後，把子女交給學校就沒有問題，因為學校能做的有限，最重要的還是家長在生活中隨時陪伴和輔導，放學後帶孩子接受早療課程。

衛生局長陳潤秋表示，若孩子有疑似發展遲緩情形，可至兒童發展聯合評估中心或評估鑑定醫院掛小兒科、復健科、兒童心智科等門診，由醫師診察，若診斷為單一發展遲緩，可於門診安排早期療育；若是多重發展遲緩，由醫師依孩子狀況安排聯合評估。

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