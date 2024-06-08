新北北海岸時尚藝術季 端午連假看時裝秀、歌仔戲

唐美雲歌仔戲團演繹民間傳說經典「白蛇傳」折子戲。（檔案照，記者董冠怡攝）

2024/06/08 05:30

〔記者董冠怡、翁聿煌／新北報導〕北海岸時尚藝術季今天起在石門區富基漁港登場，今年主題結合當代時尚與傳統戲曲，包括六月八日海洋永續時裝秀、九日唐美雲歌仔戲團演出「白蛇傳」、十五日嗨唱音樂會等，活動期間推出靜態藝術展及限定優惠。

農業局指出，藝術季開幕由知名設計師高元龍率領輔仁大學織品服裝學院，以環保素材設計蘊含海洋意象的時尚服裝，有廿套時裝秀，邀請中華職棒台鋼雄鷹、T1聯盟台南台鋼獵鷹啦啦隊「Wing Stars」及歌手陳零九參與，活動策展人潘怡良操刀，跨界攜手唐美雲歌仔戲團，將漁業觀光、海洋保育融入歌仔戲與時裝秀，共同演出「白蛇傳」經典橋段「遊湖借傘」。

六月十五日邀請新銳歌手莫拉藍、張靜汶、尚融熱力接唱二小時；六月八日至卅日舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」、「藝術家展覽」，還有「三點一線．循環永續」打卡點。

此外，新北市環保局舉辦「自帶用品輕旅行，住新北抽綠遊金」活動，鼓勵民眾在出遊時養成自備盥洗用品及個人衛生物品的習慣，第一階段號召民眾「線上響應」，只要即日起至六月廿日期間在「新北ｉ環保」臉書粉絲專頁活動貼文完成指定步驟，即可參加抽獎。

第二階段民眾在七月一日至八月卅一日暑假期間，自備旅宿用品入住新北市任一家環保旅宿，並完成拍照上傳的指定任務，就可參加抽獎，最高可獲得一萬元的「綠遊金」。

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