淡江大橋預定明年底通車 兩端規劃轉運樞紐

新北市淡江大橋預定明年底通車。圖為淡江大橋完工模擬圖。（交通局提供）

2024/06/07 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕連接新北市八里區和淡水區的淡江大橋，預定明年底通車，市議員陳偉杰昨質詢要求市府做好大眾交通運輸配套措施，避免通車後對地方造成衝擊。市長侯友宜表示，已規劃大橋兩端的轉運樞紐，八里輕軌目前修正計畫，預計六月報行政院審議。

交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋作為國門地標，肩負觀光遊憩重責，二端的轉運樞紐很重要，市府針對交通規劃已多次開會討論，大橋淡水端目前由交通部公路局做管理站，將擴大建置為大型車停車場，並規劃公車轉運路線，明年通車前設置完成；大橋八里端橋下空間將調整為遊覽車休息站，或轉換交通接駁處。

捷運工程局長李政安指出，八里輕軌案目前依照行政院意見修正計畫，預計月底再提報中央審議，核定後即可辦理綜合規劃，順利的話到動工約需二年時間，第一年做環境影響評估等計畫，第二年審查，全力爭取中央支持。

捷運局指出，八里輕軌將設七站，起點在淡水漁人碼頭觀海路南側公園用地，擬共用淡海輕軌藍海線路線往南行進，至淡水區沙崙路與中正路口右轉後往南，與淡江大橋共構並跨越淡水河，行經十三行博物館，沿商港三路、商港一路至台六十四線附近，計畫尚未定案。

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