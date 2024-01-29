淡水天元宮三色櫻 花開7成

新北市府2/5起在天元宮內規劃賞夜櫻。圖為去年賞櫻活動。 （新北市景觀處提供）

2024/01/29 05:30

2/5至2/18園區點燈開放賞夜櫻 打造浪漫氛圍

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水區的無極天元宮是北台灣的賞櫻熱點，市府綠美化環境景觀處指出，農曆春節將屆，天元宮的三色櫻剛剛盛開，預料今年的花況令人驚艷；市府也規劃「花見櫻花季」活動，從二月五日起至十八日的每天下午四點半至晚上八點半，天元宮園區均會點燈開放夜間賞櫻，用光雕打造浪漫的氛圍。

櫻花林限定區域 今年不開放進入

景觀處表示，天元宮目前已開花約七成，其中「三色櫻」是台灣山櫻與日本寒櫻嫁接形成的特有種，有粉色、白色及桃紅色的花朵，層次豐富，在初春時節率先綻放，天壇周圍的吉野櫻花期比三色櫻約慢一個月，花朵較大且粉白，別有風韻；為避免參訪人潮影響櫻花樹生長與棲地環境，今年不開放民眾步入櫻花林的限定區域，以達到修護櫻花樹與土壤的目的。

景觀處說，到天元宮賞櫻可搭乘搭捷運至淡水站，再轉搭八六六、八七五、八七六、八七七號公車，也可在捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站，再轉搭八六六、八七五、八七六、八七七號公車抵達；到天元宮賞花後，建議順遊楓樹湖古道、北投子溪櫻花林生態步道、淡水漁人碼頭。

除了天元宮，景觀處指出，新北市還有三芝區的「櫻花步道」青山路也值得探訪，道路兩側栽種櫻花，開車或步行漫遊都很愜意；在汐止區康誥坑溪沿著河岸有約二百株櫻花，溪中也有原生魚種，自然生態豐富；新店區的屈尺公園（櫻花公園）、陽光運動公園也是賞櫻的好去處。

過年參拜熱點的中和區烘爐地南山福德宮也是賞櫻的好去處，在前往福德宮的山路上，約有數百株櫻花，民眾可在參拜福德正神後安排賞櫻行程。

「櫻之散策」走讀小旅行 免費報名

景觀處表示，「花見櫻花季」活動將於二月五日起登場，推出「櫻之散策走讀小旅行」，六日中午十二點開放免費報名，在汐止、土城區也規劃攝影比賽、櫻花彩繪DIY等活動，交通、活動資訊與更多賞櫻景點可到「花見櫻花季」活動官網查詢。

無極天元宮三色櫻已先綻放，目前開約7成。（記者黃子暘攝）

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