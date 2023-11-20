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新北》嘉穗公園「森林健身房」 明年底完工

新北5處城市覓徑

新北5處城市覓徑

2023/11/20 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府綠美化環境景觀處推動「城市覓徑」計畫，營造都會區森林系公園，目前已完成五處，今年規劃將中和區嘉穗公園「升級」為城市「森林健身房」，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，結合小山的地形、地貌，闢建探險遊憩的體驗場域，預計明年底完工，未來將評估其他適合地點推廣。

5座公園 標榜城市中登山、走步道

農業局長李玟指出，為照顧市民身心靈健康，市府跨局處合作推動公園改善，已完工一九三座全齡特色共融公園，數量居全國之冠，同時推動「城市覓徑」計畫，結合公園周邊自然環境，以原有的地形、地貌改善步道系統，至今已完成五座都會森林系公園整建，提供美學休憩空間，市民不用前往郊區，就能在城市中登山、來趟輕旅行。

森林健身房融入鳥、松鼠概念設施

李玟表示，今年規劃將中和嘉穗公園打造為城市「森林健身房」，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，預計投入三千五百萬元經費整建，其中一區以雛鳥離巢飛行訓練（離歸巢、振翅飛行、藏匿避敵）為概念，設置鳥巢平台、平衡木、擺盪繩、攀爬組合等設施，可訓練肢體協調功能；另一區模仿松鼠行為，轉化為訓練設施，結合現況地形，串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，建置「松鼠林間賽道」，預計明年底完工。

景觀處表示，「城市覓徑」是以都市中交通及機能較佳的公園作為示範點，與在地區公所合作，設置或改善公園步道及休憩設施，讓想爬山、運動或散步的民眾，不用舟車勞頓前往近郊，可藉由鄰近公園享受大自然及戶外休閒樂趣，已完工的五處包含中和自強公園、中和錦和運動公園、新店安康森林公園、五股水碓觀景公園、深坑萬福公園。

景觀處說，「森林健身房」是結合小山的地形、地貌，進行設施更新，設計別具特色的探險遊憩體驗場域，兩者差異在於「森林健身房」較「城市覓徑」多了探險與競賽性質的遊憩設施，提升功能性與健身強度。

新北市政府規劃將中和嘉穗公園打造為城市「森林健身房」。（記者賴筱桐攝）

新北市政府規劃將中和嘉穗公園打造為城市「森林健身房」。（記者賴筱桐攝）

嘉穗公園有完善的步道系統和茂密的林木，適合全家運動、散步。（記者賴筱桐攝）

嘉穗公園有完善的步道系統和茂密的林木，適合全家運動、散步。（記者賴筱桐攝）

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