等了20年 捷運汐東線動了 要徑工程年底開工

捷運汐東線要徑工程順利決標，預計今年底開工，圖為將要拓寬的汐止福德三路道路現況。（新北捷運局提供）

2023/11/16 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕汐止人期待廿多年的捷運建設終於要啟動，汐止東湖線捷運要徑工程昨天順利決標，預計今年底開工，朝向二○三二年完工目標努力。此工程象徵汐東捷運跨出一大步，不僅可解決汐止長年的交通問題，未來再串聯基隆捷運及原有的民生汐止線，打造北北基捷運共同生活圈。

路廊先拓寬 減少圍籬交通衝擊

市府捷運工程局說明，汐東線捷運要徑工程由稻田營造有限公司得標，內容包括汐止吉林街與福德三路道路拓寬，這是汐東線捷運將行經的路廊，從原本寬六至八公尺拓寬至十六公尺，未來捷運主體工程進場架設圍籬時，仍可維持原有雙向車道的交通運輸功能，減少交通衝擊。

吉林街、福德三路 將變16米寬

捷運局表示，汐東線主體工程採機電與土木建築工程合併、設計加施工統包模式辦理，主體工程已在十月廿三日公告招標，預計明年二月廿日開標，接續要徑工程排除施工障礙後，進行地下基礎結構及墩柱施工作業，全線朝向二○三二年完工目標努力。

大同路 遷移地下自來水管線

另外，大同路下方六百釐米自來水管同步進行遷移工作，以解決後續捷運基礎施作位置與自來水管線相衝突問題，有效縮短捷運主體工程所需時間。

民進黨市議員張錦豪、國民黨市議員白珮茹皆表示，吉林街拓寬工程施作的交通過渡期，施工單位應做好交通維持計畫及配套措施，避免影響居民生活；張錦豪也提醒，未來汐東線捷運在新北市與台北市南湖大橋銜接部分，規劃方案出爐後，應盡早對外說明，才能及早因應修正不妥之處。

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