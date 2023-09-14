金山小編疑過勞猝死 公所判賠373萬

2023/09/14 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，其雙親向所轄的基隆地方法院提出國家賠償訴訟，要求區公所須賠償八三六萬餘元。日前判決出爐，法院判處新北市金山區公所共須賠償小編雙親三七三萬餘元。

金山區公所自二○一七年十一月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫及首長行程記錄，也與各課室職員共同經營社群。但二○二○年八月四日卻傳出噩耗，年僅二十九歲的陳嘉緯卻在家中猝死。

家屬認為陳嘉緯擔任小編工作繁重，才導致他猝死，曾向新北市政府請求國賠，但是新北市法制局長吳宗憲曾於去年四月二十日說明，審議委員會指陳嘉緯「自願加班」，強調本案無法符合「公務員故意有過失侵害他人」的國賠嚴格要件，並指出該案是由市府外聘的學者及專業律師組成的十五人審查委員會審查，委員其中不乏法學教授及資深律師，決議拒絕賠償。

陳嘉緯父親陳國煌及母親江麗紅則於去年五月二十五日委任律師到基隆地方法院提出國家賠償，聲明金山區公所應賠償八三六萬餘元。

基隆地方法院近日判決出爐，宣判主文指出，被告新北市金山區公所應給付原告陳嘉緯的父親陳國煌一○四萬五五四五元，母親江麗紅二六九萬一七五二元，合計三七三萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法